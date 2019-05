Băsescu, către Macron: Nu merge! Fostul președinte Traian Basescu a analizat și subiectul lansat de președintele Franței, Emmanuel Macron, privind inființarea unei armate europene. ”Și daca presupunem ca maine Uniunea Europeana are propria ei armata este extrem de vulnerabila in fața Rusiei. Nu pentru ca armata Federației Ruse este mai puternica decat toate armatele Uniunii Europene, ci pentru ca Rusia are armament nuclear cu care sa faca zob dispozitivele nucleare pe care le-ar avea Franța. Tanarul președinte francez Macron vrea sa faca armata europena in condițiile in care Regatul unit parasește Uniunea Europeana,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

