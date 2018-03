Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Calin Popescu Tariceanu vine cu un semnal dur, dupa ce mai multi deputati si senatori au initiat un proiect de lege care prevede indemnizatii pentru limita de varsta pentru mai multi alesi locali. Tariceanu sustine ca in general nu este de acord cu pensiile speciale, fiind de parere ca sistemul de…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti, referitor la proiectul de lege initiat de PNL si sustinut de parlamentari de la toate partidele politice, cu exceptia USR, privind pensiile speciale ale alesilor locali, ca ei nu au fost invitati nici macar sa sustina aceasta initiativa si anunta ca USR…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Mai precis, proiectul de lege prevede acordarea de pensii speciale pentru…

- Deputatul PNL Corneliu Olar, cel care a initiat proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, a anuntat marti ca isi retrage semnatura de proiect, alaturi de ceilalti colegi din PNL care au semnat, pentru a respecta decizia conducerii partidului, insa nu va depune cerere sa fie retras proiectu,…

- Partidul National Liberal nu sustine inițiativa legislativa privind pensiile speciale pentru alesii locali, iar liberalilor care au depus proiectul li s-a cerut retragerea semnaturilor, a declarat, marti, vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu.

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege, scrie ...

- Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, ca normele pe care le reglementeaza nu indeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridica a "indemnizației pentru limita de varsta", sfera beneficiarilor sai și modul de stabilire și calcul al indemnizației…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate."Nu ma pricep neaparat, dar sunt convins ca generalul Coldea nu va deserta acolo secrete…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa a...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Comisia de munca din Senat a dat, marti, 27 februarie, un raport negativ propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, propunere depusa de USR. La vot, senatorii PNL si PMP s-au abtinut. Depusa in octombrie 2017, propunerea legislativa vizeaza desfiintarea pensiilor speciale, urmand sa…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis au…

- Oana Florea, președintele comisiei parlamentare care a anchetat episodul ”sufrageria lui Gabriel Oprea”, vine, vineri, la ora 11.00, la interviurile Libertatea LIVE . Deputatul PSD va vorbi despre concluziile comisiei speciale a Parlamentului, despre audierile persoanelor publice implicate in seara…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a explicat, luni, la Parlament, ca persoanele care au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii vor beneficia de o legislatie proprie, iar cele cu stagii de cotizare mai mari de 10 ani vor fi prevazuți in noua lege a pensiilor, la care lucreaza Ministerul. Președintele…

- Consilierii locali ai Partidului Social Democrat din Alba transmit ca vor vota impotriva eliminarii normei de hrana a Poliției locale Alba Iulia. Acestia sustin ca le pasa de nivelul de trai al acelor oameni care ne asigura zilnic ordinea și liniștea publica in oraș. “Primarul Mircea Hava face ce a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca proiectul noii legi a pensiilor va fi pus in dezbatere publica in maxim doua luni ... The post Liviu Dragnea: In maximum doua luni, va fi prezentata noua legea a pensiilor appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. Dragnea a dat asigurari ca noua lege a pensiilor nu va determina scaderea veniturilor pensionarilor.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. "Trebuie spus foarte clar ca urgenta…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, ca ”guvernul Vasilica Viorica Dragnea” arata ca unul dintr-o tara subdezvoltata, afirmand ca in Executiv sunt doi, trei oameni valorosi, insa sunt si ”bolnavi” si ”oameni care vorbesc cu dificultate limba romana”.

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei în Parlament sunt necesare în cea mai mare parte si &"aparent corecte&", CCR urmând sa se pronunte asupra acestora,

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Presedintele comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, Oana Florea, a venit cu explicatii dupa ce a decis ca lucrarile comisiei sa nu mai fie publice.Citeste si: Traian Basescu, prima reactie dupa ce a pierdut…

- Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. UPDATE 17.50: PSD-ul…

- Guvernul Tudose a decis, printr-o ordonanta de urgenta data pe 28 decembrie, faptul ca in continuare pensiile speciale vor putea fi cumulate cu cele pentru limita de varsta, cu toate ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declarase tot la sfarsitul lunii ca cei care au mai multe tipuri de pensii…

- Pensiile normale și cele speciale au reprezentat, fara doar și poate, unul dintre cele mai controversate subiecte ale anului 2017 și se pare ca situația nu se va clarifica nici in 2018.Dupa ce premierul Mihai Tudose a spulberat visul pensionarilor, marturisind ca pensiile nu vor crește nici…

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele Romaniei, pe parlamentari, dar si pe alesii locali.Mai…

- "Este dovada statului paralel. Nu am fost informat de interceptari. Președintele este o marineta. Iohannis face greșelile lui Traian Basescu", a zis șeful Senatului. știrea se actualizeaza

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat ca punctul de pensie va creste incepand cu anul viitor cu 10%. Fondul pentru plata pensiilor din sistemul public este de 60.859.042 lei, adica 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut in vedere o pensie medie…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Presedintele PMP Constanta, Claudiu Palaz, explica de ce alesii locali ai partidului s au abtinut de la votul revalidarii unor fosti alesi locali liberali care au revenit in Consiliul Local dupa ce si au recastigat mandatele in instanta de contencios administrativ. Este vorba despre Romeo Rezeanu si…