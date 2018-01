Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, intr-o emisiune tv, ca ministrul de Interne a provocat criza "probabil indemnata de Dragnea", anuntand public schimbarea sefului Politiei Romane, cu toate ca nu avea prerogative si stiind ca premierul Mihai Tudose nu este de acord cu acest lucru. Niculae Badalau,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, considera ca actuala criza din Partidul Social Democrat (PSD) a fost generata de ministrul de Interne, Carmen Dan. El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ministrul de Interne a provocat criza…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat în direct la Realitatea TV știrea pe surse potrivit careia Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în CEx-ul de urgența de

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Bacau, ca „spera” ca premierul Mihai Tudose sa ramana in funcție, potrivit Digi24. Liviu Dragnea a comentat și propunerea facuta de deputatul Catalin Radulescu, de a retrage sprijinul politic pentru echipa Tudose-Ciolacu, solicitand intrunirea…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu "gainar de Brailita" si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane. Basescu ii cere si ministrului Afacerilor…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a punctat, joi, ca poziția premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca premierul Mihai Tudose nu este presedintele PSD.

- Primarul general Gabriela Firea si primarii de sector din Bucuresti s-au intalnit miercuri dimineata cu premierul Mihai Tudose, cu care au discutat despre bugetele alocate de Guvern din sumele defalcate din TVA, potrivit unor surse politice.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au o intalnire, la ora transmiterii acestei știri. Aceasta intalnire vine in contextul tensiunilor majore din interiorul PSD și al razboiului dinte Gabriela Firea și Mihai Tudose.Sursele noastre susțin ca Liviu Dragnea și Mihai Tudose…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii raspunde premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a spus ca nu ințelege conceptul de ”Stat paralel”. Dragnea susține ca Tudose a avut o poziție corecta.”Din cate știu a fost votata de toata lumea (...) Este o poziție corecta din punctul meu de vedere. Am…

- Președintele PSD și sl Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat în Guvern pe 29 noiembrie, urmând ca, dupa Ziua Naționala a României, sa înceapa dezbaterea în comisiile parlamentare, informeaza Agerpres.…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Sunt zile extrem de agitate in interiorul PSD, din cauza modificarilor la Codul Fiscal privitoare la trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator.Dupa doua ședințe de Guvern, care ar fi trebuit sa aiba pe ordinea de zi acest subiect și dupa mai multe intalniri mai mult sau mai puțin…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Se anunța o ședința furtunoasa la PSD, pentru ca este scandal mare pe modificarile la Codul Fiscal, care prevad trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator.Președintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat grupurile reunite ale parlamentarilor PSD, intr-o ședința care va avea loc, luni, de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca angajatorii care nu platesc contributiile angajatilor dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta privind transferul acestor contributii in sarcina salariatilor se vor face vinovati de infractiune. Liderul social-democrat a sustinut ca acest…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca primariile sunt autonome si decid cati bani aloca pentru salarii si cati pentru dezvoltare, avertizand ca au si o responsabilitate privind deciziile pe care le iau, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat, miercuri, de presa, la Carei, judetul…

- Coalitia PSD - ALDE discuta miercuri pe tema sesizarii Curtii Constitutionale in legatura cu dosarul Belina, in conditiile in care, cu o zi in urma, liderii celor doua formatiuni au facut declaratii contradictorii pe acest subiect, informeaza news.ro.La ședința participa președintele PSD Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca este finalizat proiectul sesizarii cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina si ca forma finala va fi discutata inclusiv in sedinta coalitiei. Liderul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, marti, sa comenteze informatia aparuta „pe surse” in presa, referitoare la faptul ca premierul Mihai Tudose i-ar fi solicitat demisia in CExN, ca aceasta nu este o informatie, ci o „minciuna” si o „prostie”. „Asta nu este o informatie – imi cer scuze, dar…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…

- Prim-ministrul Mihai Tudose trimite in cursul zilei de luni la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu - ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe - ministru al Transporturilor si Marius Nica - ministru delegat pentru Fondurile…