Stiri pe aceeasi tema

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ Ministerul FinanAelor Publice este aEzcap de filAƒaE A®n cele cinci hotAƒrA¢ri CSAT, afirmA¢nd cAƒ nu CSAT a cerut sAƒ se facAƒ protocoale AYi cAƒ judecAƒtorii care aEzlAƒcrimeazAƒ de grija democraAieiaE pot sAƒ emitAƒ o hotAƒrA¢re de desecretizare.

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, nu va "deAYerta" A®n Comisia parlamentarAƒ pentru controlul SRI toate secretele serviciului, afirmA¢nd cAƒ merge la audiere "pentru cAƒ a fost chemat".

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, fAƒcA¢nd trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian GhiAAƒ, cAƒ atunci cA¢nd nu se putea pune A®n aplicare o hotAƒrA¢re judecAƒtoreascAƒ considera cAƒ statul romA¢n este umilit, afirmA¢nd cAƒ A®n locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat…

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ aEzintuieAYte un cazaE privind aEzspAƒgi date A®n ministeraE A®n care A®n urma unei note a SRI care ajunge la DNA, DNA cere unui A®nalt funcAionar care lua mitAƒ sAƒ declare cAƒ a dat banii ministrului pentru a nu fi arestat.

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Pe ordinea de zi a reuniunii conducerii PNL ce are loc duminica la Palatul Parlamentului au aparut doua puncte noi, dupa ce Iulian Dumitrescu a propus ca Ludovic Orban sa fie propunerea liberalilor pentru functia de premier, iar Orban a propus validarea lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la viitoarele…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Liviu Dragnea ii cere lui Klaus Iohannis sa ia masuri, in cazul in care acuzațiile la adresa DNA se vor dovedi adevarate."Nu-i dau sfaturi domnului președinte. Președintele trebuie sa aștepte cu maxim interes ancheta Inspecției Judiciare care ințeleg ca tocmai a inceput. Nu poate fi trecut…

- Adrian Nastase anunța, intr-o postare pe blogul personal, ca va pleca pentru o saptamana in Cuba, alaturi de familie. Ocazie prin care lanseaza si un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Fostul premier a fost ironic si cu privire la situatia politica atat din tara, cat si la dezbaterea din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a plecat în vacanța alaturi de soția. Prima data a fost vazut în Germania, iar apoi în Tenerife, cazat la un hotel de cinci stele, informeaza EVZ

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu beneficiaza de paza SPP pentru ca nu are incredere in seful institutiei, afirmand ca modul in care acesta actioneaza este ”o problema de siguranta nationala”, iar potrivit legii, Klaus Iohannis este cel care poate lua o hotarare.

- "Directorul SPP poate fi numit de Presedintele Romaniei, dar numai la propunerea adoptata prin consens de CSAT. Din pacate, se pare ca Iohannis nu a inteles ca in CSAT are sapte ministri PSD care vor executa dispozitiile lui Daddy la numirea sefului SPP si nu pe ale sale. Directorul SIE se…

- European Commission President Jean-Claude Juncker on Wednesday told a press conference he held jointly with the Romanian President, Klaus Iohannis, that he is "very well informed" about the matters related to the rule of law and has "a civilized dialogue" with the Executive in Bucharest.He…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului.

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare sefului statului Klaus Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii, solicitand presedintelui sa stabileasca o ora pentru ceremonia de investitura.

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Manifestarile din Piata Unirii au inceput la ora 11.00, in prezenta a aproximativ 3.000 de oameni. Intre cei prezenti se afla un grup care striga "Unire", avand pancarte cu mesajele "Unirea obiectiv national", "1918 - Unire, 2018 - Reunire". De asemenea, mai multe persoane au pancarte cu mesaje pentru…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, ca, la consultari, a constatat ca partidele din opozitie nu s-au consultat intre ele. "Cand am facut consultarile, puteam sa chem doar coalitia majoritara. Nu am facut asa. Am vrut sa cunosc opinia tututor partidelor parlamentare.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata, informeaza Agerpres. In 13 decembrie, Curtea a amanat dezbaterile in acest caz. Luna trecuta, seful statului…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie, deci nu il va susține pe actualul președinte, Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. "Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și incaseaza bani frumoși. Viorica Dancila a fost desemnata noul premier al Romaniei , devenind astfel prima femeie din Romania care ocupa aceasta funcție. Viorica Dancila,…

- Cozmin Gușa susține ca "președintele Klaus Iohannis l-a acceptat, de fapt, pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei", dupa numirea la șefia executivului a Vioricai Dancila. Totodata, consultantul politic puncteaza ca șeful statului nu avea alta varianta, avand in vededere ca nu a primit sprijin din…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…

- Liviu Dragnea declara in vara, dupa nominalizarea lui Mihai Tudose, ca nu va mai trece pe la Cotroceni cu un premier de manuta in mandatul lui Klaus Iohannis. Mai nuantat, presedintele sugera in toamna ca nu va mai accepta o alta propunere a PSD pentru Palatul Victoria. Si iata-i din nou fata in fata.…

- La scurt timp dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea ca premier a Vioricai Dancila, aceasta a facut o scurta declaratie de presa impreuna cu Liviu Dragnea, presedintele PSD. 0 0 0 0 0 0

- Klaus Iohannis face declaratii la ora 17:30, dupa ce a incheiat consultarile cu toate partidele parlamentare. Viorica Dancila, ropunerea PSD pentru functia de premier, se afla, la ora transmiterii stirii, la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale…

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- Vizita istorica a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a picat intr-un moment total nefericit din punct de vedere politic. Pentru prima oara un premier al Japoniei, a treia putere economica a lumii, ajunge in Romania, si nu are omolog si partener de discutii, pentru ca Mihai Tudose a demisionat. In aceste…

- Viorica Dancila, propunerea de premier a PSD, spune ca nu primit inca un semnal de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statului este așteptat sa anunțe daca va accepta sau nu aceasta propunere dupa consultarile cu partidele parlamentare. Ea a spus ca nu vrea sa faca declarații inainte sa afle decizia…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, afirma ca presedintele Klaus Iohannis are "indreptatirea si (...) obligatia politica" sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit "inapta" pentru guvernare. "Eu cred ca Iohannis…

- Surse guvernamentale au relatat marti dimineata pentru EVZ ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea ca premier interimar a vicepremierului Paul Stanescu, propunerea facuta de PSD dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Surse guvernamentale au relatat marți dimineața pentru EVZ ca președintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea ca premier interinar a vicepremierului Paul Stanescu, propunerea facuta de PSD dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Dupa mesajul de Craciun al lui Klaus Iohannis, iata ca și premierul Tudose i-a urat pe romani in ajunul Craciunului. Mai exact, Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se…