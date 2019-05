Stiri pe aceeasi tema

- Cum intenționați sa sprijiniția intoarcerea romanilor acasa, in condițiile in care țara se confrunta cu un deficit de forța de munca alarmant? Candidatul ALDE la europarlamentare, Norica Nicolai, a declarat, in acest sens, ca doar o economie solida ii poate face pe cei din diaspora sa revina…

- Liviu Dragnea a lansat atacuri nimicitoare la adresa opoziției, mai ales a celor din PNL și USR - PLUS! Liderul PSD le-a ceut votanților sai sa se prezinte in numar masiv la votul pentru europarlamentare pentru ca cei din ”PNL, USR și securiștii sa fie nevoiți sa iși injure țara de acasa”.”Romania…

- "Nu am discutat inca cu Frans Timmermans, am fost plecata din tara, am fost in Slovacia, in vizita oficiala, dar voi avea o discutie cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, o discutie sincera, in care reiterez ceea ce am spus la inceputul sedintei de Guvern (de saptamana trecuta - n.r.). Nu inteleg…

- "Dragii mei, ma bucur nespus de mult și sunt emoționat sa va revad in numar așa de mare și entuziaști. Dragi prieteni europeni, sunteți intr-o țara europeana, pro-europeana, și ne bucuram ca sunteți alaturi de noi. O atmosfera excelenta, oameni hotarați, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult?…

- Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca nu credea ca Romania va fi condusa de un „presedinte mai rau si mai toxic ca Basescu”, ca seful PSD „cheauna” peste tot ca Iohannis este rau si ca pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din...

- Fostul președinte Traian Basescu, senator PMP, a declarat, duminica, la B1, ca nu crede ca e o soluție pentru PNL sa îl puna ”în capul listei” pentru alegerile europarlamentare un realizator TV. El estimeaza ca partidele de opoziție vor avea un procentaj mai mare decât…

- Traian Basescu susține ca președintele Iohannis ar trebui sa retrimita in Parlament bugetul pe 2019 deoarece nu poți taia bugetele serviciilor in contextul vizitei Papei in Romania și al summit-ului de la Sibiu.