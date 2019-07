Stiri pe aceeasi tema

- Interdicția amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție nu poate fi trecuta in Constituție, a decis Curtea Constituționala care a analizat inițiativele de revizuire depuse de opoziție și putere dupa referendumul din 26 mai. Potrivit Agerpres, magistrații constituționali au decis ca trebuie lasat…

- Presedintele USR si candidatul propus pentru alegerile prezidentiale din partea acestei formatiuni, Dan Barna, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca, in cazul in care Alianta USR Plus va intra cu candidatul sau in turul al doilea al alegerilor prezidentiale,…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, cu privire la candidatul propriu la prezidențiale al alianței USR PLUS și dorința de a-l invinge pe Klaus Iohannis,ca exista o schimbare a energiei in politica europeana, iar in Romania USR PLUS și liderii celor

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru…