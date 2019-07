Băsescu, atac la Cioloș: Lucrează pe mandat dat de Macron. Nu are dreptul să gândească "Ma enerveaza ce a facut Macron, iar el, noi il vedem pe Cioloș ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este ca, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialiștii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului o comisie. Și atunci trebuie sa iei un al treilea, acestea era Partidul lui Macron, aceasta mișcare pentru Europa, reinnoirea Europei. Nu o sa reinnoiasca Macron pentru ca nu este in stare sa o reinnoiasca Franța. Reformele acute de care are nevoie Franța nu a reușit la el acasa și vine prin Cioloș… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

