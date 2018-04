Stiri pe aceeasi tema

- Someaza Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Magistratilor din Romania. Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) sustin desecretizarea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu institutii din justitie, dar si nevoia ca persoanele…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu a fost informat niciodata despre existența vreunui protocol sau despre conținutul acestuia. De altfel, semnatarii protocolului SRI- PICCJ nici nu trebuiau sa-l informeze pe el, in calitatea de atunci de președinte al Romaniei, ci ar fi…

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in Comisia de control al SRI, a anuntat vineri ca a sesizat Consiliul Superios al Magristraturii (CSM) pentru a afla daca protocoalele dintre SRI si Parchetul General au afectat sau nu justitia.

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei, atunci cand era ministru…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a vorbit, joi seara, despre controversatele Legi ale Justiției și modificarile aduse acestora. Senatorul PMP considera ca ne putem mandri cu mai multe evoluții pe care le-am facut in ultimii ani in acest domeniu, dar ca exista anumite aspecte care trebuie remediate…

- Fostul președinte Traian Basescu este de parere ca justiția a devenit in ultimii ani independenta, evocand abuzurile pe care le-ar fi facut PSD și Adrian Nastaste in 2004. Acum, insa, partidul de guvernamant ar vrea sa subordoneze din nou magistrații, considera...

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Un fost presedinte a fost retinut de politie. De remarcat ca nu de DNA. Dar nu acesta este motivul pentru care presa din intreaga lume nu a explodat la stirea ca Nicolas Sarkozy a fost retinut. Pur si simplu pentru ca este vorba despre un fost presedinte al unei tari care nu-si face un titlu de glorie…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, iese la rampa cu noi dezvaluiri din interiorul Serviciului Roman de Informatii (SRI). Actualul senator a devoalat o serie de episoade incredibile de pe vremea cand Florian Coldea era adjunctul lui George Maior in fruntea Serviciului.Citeste si: Noi dezvaluiri…

- Traian Basescu a vorbit intr-o intervenție telefonica pentru B1tv despre subiectul protocoalelor incheiate intre Directia Nationala Anticoruptie, DIICOT si Serviciul Roman de Informatii. Fostul șef al statului a precizat ca in timpul mandatelor sale nu au fost avizate astfel de protocoale in cadrul…

- Patronul Stelei, Gigi Becali, ar fi fost si el inclus in presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari pentru mai multi grei din Romania. In direct la Romania TV, Becali a dezvaluit cum a aflat el ca va fi condamnat. Ar fi aflat totul de la judecatorul care ii clasase dosarele…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca daca ar mai detine functia de sef de stat nu ar revoca-o pe Laura-Codruta Kovesi, procurorul-sef al DNA, din cauza "urletului public", dar i-ar cere, pâna la finalul mandatului, sa faca ordine

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica, despre protocoalele SRI-DNA, in jurul carora se invarte un scandal imens, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, luni, desecretizarea documentelor. Actualul senator a vorbit despre protocoalele incheiate in timpul mandatului sau, despre…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care „si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei”. Ghita a precizat ca erau si oameni care nu erau invitati din diverse motive,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, memorandumul cu tema Aprobarea organizarii concursului de admitere in magistratura pentru ocuparea a 100 de posturi de judecator la nivelul judecatoriilor si a 60 de locuri pentru functia de procuror in cadrul parchetelor de pe langa judecatorii. …

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri declaratiile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. "Procedura pornise, Mona Pivniceru…

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, in sedinta CEN al PMP, ca Sadova, localitatea in care s-a nascut Igor Dodon, a votat unirea Republicii Moldova cu Romania, afirmand ca este important ca administratiile din Romania sa fie stimulate pentru a sustine si ele unirea.

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1 ca Ministerul Finantelor Publice este "cap de fila” in cele cinci hotarari CSAT, afirmand ca nu CSAT a cerut sa se faca protocoale si ca judecatorii care "lacrimeaza de grija democratiei” pot sa emita o hotarare de desecretizare.Eu stiu foarte…

- Senatul a adoptat, cu 100 de voturi „pentru“ si 2 „impotriva“, propunerea legislativa pentru abrogarea legii privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale. Legea a fost initiata de Traian Basescu, senator care a explicat ca aceasta Academie este doar o sinecura pentru…

- La doar o zi de la marele Congres PSD, Traian Basescu a dezvaluit un aspect mai puțin cunoscut de presa. Social-democrații ar fi votat susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European.

- Fostul președinte Traian Basescu are o reație dura, dupa ce Comisia de Control a SRI a refuzat audierea lui Liviu Dragnea pe data de 20 martie, pe motiv ca atunci l-ar fi așteptat pe Traian Basescu. Fostul președinte le transmite membrilor Comisiei sa-l cheme pe Dragnea și sa-l caute ulterior.”Salvati-l…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Justiția elvețiana a condamnat DEME pentru corupție într-un caz de contracte gigantice cu Nigeria. DEME a trebuit sa restitutie statului elvețian aproximativ 35 de milioane de euro și sa plateasca în plus o amenda de un milion de franci elvețieni, anunța ziarul belgian L’echo. Potrivit…

- Partidul condus de Traian Basescu invita oficial aliații PSD sa faca front comun pentru alegerile locale din 2020. In Camera Deputaților se afla „la sertar” doua proiecte de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

- Sunt frumoase, celebre și iubite. De barbați mai tineri. Poveștile lor de dragoste dureaza de ceva timp sau sunt abia la inceput, iar diferența de varsta, in favoarea doamnelor, este in acest caz doar un amanunt nesemnificativ. Unele dintre vedetele pe care le vom aminti mai jos, cu relații in desfașurare…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Fostul presedinte al Rominiei, Traian Basescu a anuntat, luni, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara. Anuntul a fost facut dupa ce Elena Basescu a confirmat ca este insarcinata in 6 luni."Mare bucurie Anul acesta, se va naste cel de al treilea copil al fiicei mele Elena. Ma bucur enorm ca…

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- In contextul unor declaratii televizate ce s-ar fi vrut zdrobitoare, despre cum se turnau social-democratii unul pe altul prin dosare, lui Traian Basescu i-a iesit porumbelul pe gura: „…Dosarele lui Adrian Nastase au fost la mine si am vazut declaratiile pesedistilor contra pesedisti”. Mai toti au plecat…

- Traian Basescu i-a adresat un mesaj lui Liviu Dragnea pe Facebook, facand referire la Darius Valcov. "Daddy, e groasa (MA) cu Valcov Dragnea, intelege ca mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului nu este posibila. Este adevarat ca aceasta condamnare…

- Traian Basescu ii acuza de incompetenta pe Liviu Dragnea si pe noul Guvern Dancila dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit astazi cu declaratii referitoare la legea salarizarii si efectele „revolutiei fiscale”.

- „Nu merge” asa. Extrem de critic, politicianul Gelu Visan face o analiza la rece despre ceea ce a declarat Traian Basescu la un post TV. Mai mult, spune ca „ii intelege foarte bine situatia delicata in care se afla confruntandu-se cu hastagienii din PMP, dar asa nu merge. Nu poți fi in același timp…

- Bazandu-si regimul pe colaborarea stransa dintre procurori si agenti secreti, Traian Basescu vorbea la sfarsitul mandatului despre „statul mafiot”. Pe parcursul intregului regim s-au dat lupte grele in numele „independentei Justitiei” si pentru independenta Justitiei. S-a pus semnul egal intre statul…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Fostul președinte Traian Basescu surprinde! Acesta susține ca strada este libera sa vrea indepartarea de la putere a PSD, iar din acest punct de vedere se alatura oamenilor care au ieșit in strada.Traian Basescu a susținut joi, intr-o postare pe Facebook, ca legile Justitiei aveau nevoie de…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit ! Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul.…

- Fostul presedinte al României, Traian Basescu, a contestat luni decizia Judecatoriei Chisinau prin care i s-a respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasa cetatenia Republicii Moldova, relateaza portalul Moldova.org. 'Pe parcursul…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- - Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, joi, ca notiunea de "magistrat acoperit" nu exista, in opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul judiciar. "Magistrati acoperiti - nu exista aceasta notiune. Eu nu am auzit, nu cred ca cineva…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…