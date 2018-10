Stiri pe aceeasi tema

- „Filiera Olandeza - eu nu-i spun filiera mafiota Cadenta evenimentelor : 1. Pe data de 12 Septembrie 2018 ne viziteaza intempestiv Mark Rute Premierul Olandei care vine pentru cateva ore la Bucuresti pentru a da o declaratie in care spunea ca suntem o tara corupta, deci NU Schengen. 2. Pe 01 Octombrie…

- Comisia de la Venetia urmeaza sa aprobe, in sesiunea plenara de astazi, opinia finala privind modificarea legilor justitiei in Romania, tinand cont si de ordonata de urgenta recent adoptata de Guvernul de la Bucuresti. Potrivit ordinii de zi, la dezbateri a fost invitat si presedintele Comisiei parlamentare…

- Guvernul a adoptat in sedinta de luni dimineata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei, a anuntat ministrul Tudorel Toader. Iata cateva dintre declaratiile ministrului Toader: - Suntem in momentul in care se incheie o perioada de dezbateri…

- Judecatorul Cristi Danileț se arata revoltat din cauza ca modificarile la legea statutului magistraților au fost publicate luni dimineața.„Modificarile la legea statutului magistraților au fost publicate acum dimineața. Sunt curios daca tot azi se va publica OUG de modificare a modificarilor...#calanoilanimenea”,…

- "Gloria efemera a doamnei Dancila si aplauzele din Guvern au durat foarte putin. La ora actuala, Guvernul trebuie sa se aseze din nou pe scaune si sa raspunda intrebarilor adresate de Comisia Europeana, prin intermediul prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans. Se pare ca expozeul doamnei Dancila…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca activarea, la Bruxelles, a Articolului 7, pentru Romania, care ar insemna suspendarea dreptului de vot, "e o poveste". "Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile…

- Ministrul de Justitie al landului Baden-Wurttemberg, Guido Wolf, a lansat un avertisment pentru Tudorel Toader, chiar inaintea intalnirii cu ministrul roman de Justitie. Intrebat daca a aflat despre faptul ca unele schimbari din Justitie l-ar favoriza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acesta…