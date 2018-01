Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Gigel Stirbu vine cu critici dure la adresa social-democratilor, dupa scandalul declansat de demisia lui Mihai Tudose. Liberalul are cuvinte grele si pentru ministrul de Interne, Carmen Dan. "guvernarea Romaniei a fost abandonata pentru ca doamna Carmen Dan sa nu fie remaniata cumva", sustine…

- Organizatiile civice au o pozitie dura dupa demisia premierului Mihai Tudose si cer presedintelui Iohannis sa nu accepte candidatul propus de PSD si ALDE. Mai mult, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, grupurile semnatare reitereaza dorinta de a organiza in acest weekend un nou…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea „un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat luni…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu a scris pe Facebook ca, în contextul scandalului din Partidul Social Democrat, Liviu Dragnea și Mihai Tudose &"se joaca de-a doamna Carmen Dan&".

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregir...

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- Scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea a ajuns și la urechile lui Traian Basescu. Fostul președinte a avut o intervenție extrem de dura in miez de noapte, in direct pe B1TV. Dragnea i-a facut praf pur și simplu pe Tudose și Dragnea și a spus ca șeful Camerei Deputaților e foarte aproape de…

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- In foarte scurt timp se pregatește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Sunt mai multe surse politice de la Bruxelles care anunța acest lucru. In intampinarea deciziei care va fi luata in scurt timp și anunțata pana la finele anului , mai mulți lideri politici importanți au transmis acest mesaj.Citește…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a spus, pentru EVZ, ca bugetul pentru 2018 realizat de coaliția de guvernare este neconstituțional. Prin urmare, liberalii nu exclud varianta sesizarii Curții Constituționale. Vicepreședintele formațiunii de dreapta trage un semnal de alarma, susținand ca bugetul nu ține…

- In luna noiembrie, marea doamna a teatrului romanesc se stingea din viața. Un actor de la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” a facut o dezvaluire incendiara! Coleg de scena cu Stela Popescu, acesta susține ca regretata actrița și-ar fi ales inlocuitoarea inca de cand traia.Potrivit respectivei…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, referindu-se la tensiunile recente din PSD si la afirmatiile conform carora ar exista asemanari cu momentul plecarii sale, ca nu i se par comparabile situatiile si ca nici nu isi doreste sa fie. El a admis insa ca primit…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca situatia actuala din PSD nu ii va aduce aceeasi soarta premierului Mihai Tudose ca a fostului prim-ministru, Sorin Grindeanu, motivand ca actualul sef al Guvernului este „mai tare pe picioarele lui”. Intrebat, la TVR 1, daca acesta este…

- Fostul președinte Traian Basescu nu crede in evenimentul petrecut in casa ministrului de Interne, Carmen Dan saptamana trecuta. Basescu considera ca ministrului i s-a spus unde se afla microfonul iar tacerea instituțiilor indica faptul ca e vorba de un mandat de...

- In ultima luna s-a discutat mult despre posibilul transfer al lui Adam Nemec la FCSB. Fotbalistul a vorbit in premiera despre aceasta posibilitate. Slovacul a recunoscut ca va alege ceea ce este mai bine pentru el din punct de vedere financiar, dat fiind faptul ca este pe final de cariera. "Terenul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul ascultarii ministrului de Interne, Carmen Dan. Actualul senator rade de interventia celor de la SRI, dar lanseaza o ipoteza incredibila.Citește și: Se anunța schimbari radicale la programul Prima Casa: Cum vor fi afectați romanii…

- Intrebat daca, in viziunea sa, acesta este sfarșitul lui Mihai Tudose, in contextul situației tensionate din PSD, Traian Basescu a raspuns: "Daca ma intrebați pe mine, eu va spun ca nu e sfarșitul lui Tudose". "Tudose e mai tare pe picioarele lui decat Grindeanu. Imaginați-va cum ar arata…

- Premierul Star Trek, Mihai Tudose, cu o întârziere de aproape trei saptamâni, a definitivat proiectul de buget pe 2018. Având ca punct de plecare o creștere estimata a economiei de 5,5 procente. Va fi cel mai mare buget din istoria României. De aproape 200 de miliarde de…

- Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Nehoiu (42km), Buzau (47km), Ramnicu Sarat (49km), Odobesti (49km) si Panciu (58km). Seismul s-a produs la ora 8.03 in zona seismica Vrancea, judetul Buza, si a avut magnitudinea de 2,3 pe scara Richter. Share pe Facebook Daca…

- Primaria București a luat vineri, dupa incidente și proteste, decizia relocarii Targului de Craciun ce trebuia sa aiba loc in Piața Victoriei. Urmare incidentelor din piața, dar și declarațiilor facute de diverși lideri politici, il amintim aici pe premierul Mihai Tudose, Firea a precizat ca așteapta…

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Parada de Ziua Nationala a Romaniei s-a incheiat in Piata Arcului de Triumf unde s-au aflat printre altii si presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii Mihai Fifor. Sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat in emisiunea Romania9 de la TVR 1, ca ambasadorul George Maior și ambasada Romaniei de la Washington sunt vinovații in cazul comunicatului transmis de Departamentul de Stat al SUA Parlamentului Romaniei."Funcționarii de la București și diaspora…

- Fostul premier, Victor Ponta, îsi continua razboiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. În direct la Digi 24, Ponta a râs de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA.

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. In direct la Digi 24, Ponta a ras de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca acesta ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles,…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, pentru a doua oara, despre o eventuala demisie din funcție. Afirmațiile acestuia vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis a sugerat ca nu ar mai numi un nou premier PSD.

- Premierul Mihai Tudose vorbește in aceasta seara despre mișcarile de strada, despre moțiunea de cenzura care a picat astazi, despre pensii și salarii, dar și despre apele tulburi din politica. Premierul a afirmat, la inceputul discuției sale ca lumea a inceput sa simta ca „este manipulata și ca nu vine…

- Fostul premier il acuza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca blocheaza legi importante din pozitia de presedinte al Camerei Deputatilor si sustine ca este momentul ca acesta sa paraseasca functia. Mai mult, spune Ponta, daca va urma un vot pentru inlaturarea lui Dragnea, se va regasi printre cei…

- Jurnalistul Dan Andronic face dezvaluiri de ultim moment in cadrul audierilor din comisia SIPA. Jurnalistul sustine ca raportul de inventariere a documentelor din cadrul arhivei SIPA a fost secretizat in mod ilegal. Mai mult, Andronic sustine ca intreg raportul a fost evaluat si recent, cand ministrul…

- In plin scandal mediatic, dupa ce l-a acuzat de fapte grave pe fostul print Nicolae, care a incercat sa isi ramas bun de la bunicul sau, Regele Mihai I, aflat pe patul de moarte, Casa Regala primeste o lovitura sub centura.

- Ministerul Culturii vrea sa stinga scandalul pornit dupa campania de strangere de fonduri demarata acum ceva timp pentru Cumintenia Pamantului, insa pare ca solutiile gasite sunt menite sa adanceasca intreaga galceava. Dupa ce cele peste 100.000 de persoane care si-au deschis larg buzunarele au fost…

- Sedinta de Guvern de astazi nu a fost lipsita de tensiuni! La debutul sedintei, premierul Mihai Tudose l-a bagat in corzi pe ministrul delegat al Fondurilor europene, Marius Nica, tragandu-l, vizibil iritat, la raspundere pentru dezastrul din cadrul ministerului. La randul sau, ministrul Nica a contracarat,…

- Procurorii brazilieni au decis sa nu ancheteze afacerile mai multor cetateni romani, despre care jurnalistii Rise Project au scris ca sunt apropiati ai lui Liviu Dragnea.Anuntul a fost facut de avocatul Maria Vasii. Aceasta a precizat ca a fost informata de avocati din Brazilia despre decizia…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD, Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern.”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, ii cere premierului Mihai Tudose sa opreasca modificarea Codului fiscal, deoarece in sens contrar iși va asuma impingerea țarii și a populației „intr-un dezastru”. „Aveți obligația sa respingeți, azi, modificarile la Codul fiscal, atat pentru…

- Deși au trecut cinci ani de la dispariția lui Codruț Marta, s-a descoperit ca pe langa fostul șef de cabinet al ex-președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala Sorin Blejnar, au disparut și mobila cumparata de la Monaco, dar și cel mai scump ceas din lume, un Rolex.Citește și:…

- Dumitru Dragomir susține ca are date despre modul in care Dinamo a scapat de faliment sub patronatul lui Ionuț Negoița. Fostul presedinte al LPF spune ca s-au comis mai multe ilegalitati si sustine ca daca DNA ar face verificari, s-ar auzi si zanganit de catuse.Citeste si: Se cere DEMISIA…

- Fostul vicepresedinte al SUA, Joe Biden, l-a criticat puternic miercuri pe presedintele american Donald Trump, apreciind ca o Rusie mai sigura si mai hotarata ar interfera din nou in alegerile americane, potrivit AFP."Trebuie sa ne oprim cu aceste tweet-uri ... E copilaresc", a declarat Biden…

- In unele institutii publice, salariile sunt exagerat de mari fata de ce ar fi normal si fata de ce permite bugetul, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, senatorul PSD de Dambovita, Adrian Tutuianu, referindu-se la situatia din judet.''Nu cred ca e normal ce se intampla acum in multe…

- ”Nu s-a numarat nimic din exterior” a afirmat Doru Paraschiv, in comisia privind alegerile prezidențiale din 2009. Ofițerul de contrainformații militare a mai declarat ca s-au transportat colete cu un conținut ”surpriza” dupa turul intai. El a afirmat ca are o banuiala cu privire la conținutul coletelor:…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi sustine ca desi laudata pentru progresele ei, Romania nu este o poveste de succes a combaterii coruptiei. Intr-un interviu acordat Libertatea, Pippidi spune ca progresele facute in ultimii zece ani sunt foarte mici, in ciuda arestarilor record de persoane influente.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, marti, ca in termen de sase luni Inspectia Judiciara sa efectueze un nou control la DNA, in care sa se verifice situatia dosarelor mai vechi de un an si a cauzelor repartizate initial procurorilor Doru Tulus si Mihaiela Moraru…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Targu-Jiu, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este "foarte buna".Citește…