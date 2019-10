Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, anunța ca procurorii DIICOT refuza sa reaudieze membrii familiei Dinca sub acuzații de trafic de persoane, dar și sa reconstituie arderea cadavrelor in butoi, pentru a vedea daca acest lucru a fost sau nu posibil și a testa daca Gheorghe Dinca spune…

- Felix Banila a demisionat din functia de procuror-sef al DIICOT, dupa ce presedintele Iohannis i-a reprosat felul in care se desfasoara ancheta in cazul Caracal si felul in care a fost tratata familia Melencu, mama si bunicul una dintre fetele disparute. Faptul care a revoltat opinia publica a fost…

- O echipa de politisti si jandarmi a incercat vineri dupa-amiaza sa puna in executare un mandat de aducere a Monicai Melencu la sediul DIICOT Craiova, insa femeia a refuzat si atat acesteia, cat si tatalui ei li s-a facut rau, un echipaj de la Ambulanta intervenind pentru a le acorda asistenta medicala.…

- Avocatul familiei Luizei Melencu susține ca a gasit informații noi in cazul de la Caracal. Acesta susține ca a ascultat cu anchetatorii discuțiile Alexandrei de la 112 și a gasit elemente care rastoarna ancheta.Citește și: ULTIMA ORA Luptatorii de la trupele speciale au DESCINS in zeci de…

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Un grup de aproximativ 100 de protestatari au plecat, sambata, sa protesteze la sediul DIICOT, potrivit Realitatea TV. Protestatarii au fost anterior sa protesteze in fața Ministerului de Interne.„Alo 112”, „Descretizati documentele operative din 10 august” și „Romania, stat european” sunt…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…

- DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…