Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca este nevoie de un protocol între premier si presedinte în domeniile în care acestia trebuie sa coopereze în privinta numirilor, în contextul în care Klaus Iohannis a refuzat nominalizarile la Ministerul Dezvoltarii si…

- Fostul președinte al Romaniei comenteaza acid conflictul dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern pe tema numirii unui nou șef al Armatei dupa ce prelungirea mandatului Generalului Nicolae Ciuca a fost anulata de instanța. Basescu susține ca la mijloc e vorba de instigare la nereguli, principalul…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, miercuri, la Ploiești, ca partidul nu va veni cu alte propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii și pentru cel al Transporturilor, considerand ca nu este normal ca doi miniștri sa fie refuzați de președintele Klaus Iohannis pentru a treia oara,…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca partidul nu va veni cu alte propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii si pentru cel al Transporturilor, considerand ca nu este...

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca partidul nu va veni cu alte propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii si pentru cel al Transporturilor, considerand ca nu este normal ca doi ministri sa fie refuzati de presedintele Klaus Iohannis pentru a treia oara.

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat joi, la Realitatea TV, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretele privind vacantarea celor doua posturi de ministru - cel al Transporturilor si cel al Dezvoltarii Regionale, ca blocheaza o intreaga natiune prin refuzul de a face un anunt cu privire…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca Lia Olguta Vasilescu este propunerea PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Mircea Draghici pentru functia de ministru al Transporturilor. Decizia a venit…

- Conducerea social-democrata urmeaza sa discute, in aceasta dupa-amiaza, pe marginea variantelor ce ar putea fi luate in calcul, dupa ce Klaus Iohannis a ales sa refuze numirea Liei Olguta Vasilescu la Transporturi si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. In timp ce restul de sase propuneri formulate…