- Fostul președinte Traian Basescu susține ca actualul Guvern trebuie remaniat din temelii, pentru ca sunt mulți care au pe frunte eticheta de ”idioți”. Basescu a explicat ca Liviu Dragnea nu va reuși sa rezolve situația, daca va incerca doar o remaniere politica, iar de data asta trebuie sa țina cont…

- Ședința importanta in PSD.Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost convocat de urgența in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Conform Romania TV, cei doi au discuții privind mai multe proiecte care se vor afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astazi. Printre acestea se…

- Vicepreședintele PNL, Laurențiu Leoreanu, se declara ingrijorat ca premierul Viorica Dancila, „campioana cunoscuta a gafelor”, va face evaluarea miniștrilor și va decide cine sa fie remaniat din Guvern. Liberalul ii propune cinci miniștri care trebuie sa plece urgent: ministrul Educației, Valentin Popa,…

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza din nou situatia din PSD, spunand ca, deja infranti, pucistii, in frunte cu Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, isi striga onestitatea si atasamentul fata de PSD in fata oricui este dispus sa ii asculte. Basescu afirma ca Liviu Dragnea a ajuns…

- Basescu a spus ca nu s-a gandit ca cineva poate sa faca declaratii mai "daunatoare" tarii decat ministrul Agriculturii, Petre Daea, iar asta confirma incalcarea acordurilor dintre SUA si Rusia, dar si dintre NATO si Rusia. Totodata, Basescu afirma ca Mihai Fifor a alimentat propaganda rusa si decredibilizeaza…

- Fostul presedinte Traian Basescu, senator PMP, este de parere ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, ar trebui sa plece din Guvern in urma afirmatiei acestuia cu privire la baza militara de la Deveselu si a mentionat ca declaratia "are darul de a decredibiliza Romania si SUA in fata propriilor aliati".…

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, joi, pe Facebook, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca este „o rusine pentru natiune", titlul postarii fiind „Mars afara din Guvern, Daia!", dupa ce acesta a comparat victimele Holocaustului cu porcii incinerati din cauza pestei porcine.…