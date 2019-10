Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura de astazi reprezinta startul unei perioade de instabilitate politica, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, explicand ca Guvernul va cadea, dar marele castigator nu vor fi Klaus Iohannis sau Ludovic Orban, ci Victor Ponta.

- Motiunea de cenzura de joi va fi momentul de început a unei perioade de instabilitate politica, spune Traian Basescu, fostul președinte susținând ca marele câștigator va fi Victor Ponta. Basescu susține, pe Facebook, ca Ludovic Orban nu va fi prima propunere de premier a lui Klaus…

- Motiunea de cenzura "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost citita joi in plenul Parlamentului, votul fiind programat in aceasta saptamana. Ludovic Orban mizeaza pe votul mai multor parlamentari decat cei 237 care au semnat documentul. Si liderul ALDE…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, invitat la DIGI 24 in calitate de candidat pentru Cotroceni, a declarat ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, , mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament „nu este de bun augur”, in conditiile in care este…

- Depunerea moțiunii de cenzura „este o chestiune și de zile” iar acest lucru este posibil „în cursul saptamânii viitoare”, a declarat miercuri liderul PNL, Ludovic Orban, într-o intervenție telefonica la Digi 24.Finalizarea demersului „mai depinde…

- "Avem de-a face cu o criza politica in care guvernele care au fost instalate dupa alegeri, de la o majoritate confortabila, si-au pierdut majoritatea in Parlament. In cursul saptamanilor viitoare va fi depusa o motiune de cenzura, care ar putea duce la caderea Guvernului, daca toti actorii politici…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…