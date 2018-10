Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președintele Traian Basescu indeamna opoziția sa depuna cat mai repede o moțiune de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila, aratand ca actualele probleme ale coaliției cresc substanțial șansele ca aceasta sa treaca. Mai mult, Basescu arata ca finalul coaliției PSD-ALDE va veni…

- Fostul presedinte Traian Basescu a desfiintat, intr-o interventie telefonica pentru B1TV, proiectul de lege initiat de liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind desecretizare hotararii CSAT care a facut coruptia o problema de siguranta nationala si astfel a deschis drumul…

- Razboiul dintre fostul președinte Traian Basescu și primarul Capitalei, Gabriela Firea, intra intr-o noua etapa și se anunța dezvaluiri. Basescu susține ca el nu a negociat nimic cu Dragnea, in shimb Firea este cea care i-a dat mesaj pentru a-i cere ajutorul la Ilfov, acolo unde consilierii PMP erau…

- Comisiile pentru aparare si pentru administratie publica din Senat au dat, marti, raport comun de admitere pentru proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu de declasificare a hotararii CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei. Admis a fost si amendamentul fostului presedinte…

- Anunț important facut de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu dupa ședința ALDE.Fostul premier a precizat ca in cadrul ședinței s-a decis modificarea legislației privind salarizarea municitorilor straini care ajung in Romania. "Modificarea legislativa pe care dorim sa o facem…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si Calin Popescu Tariceanu - liderul ALDE, au avut, miercuri, la Parlament, o intalnire in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, anunta Antena 3. In cadrul intrevederii, liderii coalitiei au discutat pe tema mai multor proiecte de lege, anunta sursa citata.…

- "Stiti foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice. (...) Ei se repartizeaza, odata ajunsi in Parlamentul European, in grupuri politice si de aceea cred ca a merge pe o lista comuna creeaza o anumita confuzie si pentru electoratul de la noi, si pentru partenerii nostri europeni",…

- Victor Ponta intra serios in jocul politic cu PRO Romania și pregatește o serie de acțiuni care vor crea valva pe scena politica. Miercuri, liderii PRO Romania vor avea o intalnire in cadrul careia se vor stabili liniile generale de acțiune ale partidului.Citește și: Radu Tudor a lansat un…