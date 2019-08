Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu i-a laudat pe anchetatorii DIICOT și polițiștii care efectueaza ancheta crimelor de la Caracal și considera ca nu exista dubii ca investigațiile vor duce la aflarea adevarului. Traian Basescu i-a criticat apoi pe avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop,…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, considera ca Gheorghe Dinca este sfatuit de cineva cu mare experiența juridica ce sa le spuna anchetatorilor in așa fel incat sa se inchida cazul la doar doua crime: Alexandra și Luiza. Avocatul se teme ca anchetatorii vor inchide acest caz, daca reușesc sa dovedeasca…

- Gheorghe Dinca ar fi declarat ca acolo a abandonat cadavrul ars al fetei, asta dupa ce zile la rand a sustinut ca l-a aruncat intr-o balta. Anchetatorii veniti de la Bucuresti, care au preluat acest caz care șocat opinia publica, sunt luni dupa-amiaza la fața locului și incearca sa gaseasca mai multe…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, care a sechestrat, violat și ucis doua fete, s-a saturat sa tot fie plimbat de anchetatori. Acesta ar fi marturisit unde a aruncat trupul Luizei.Polițiștii de la Omoruri din Poliția Capitalei și procurorii cauta de cateva ore, intr-o padure de langa Caracal.…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Individul din Caracal, acuzat ca ar fi chinuit si ucis doua adolescente, a facut marturisiri cutremuratoare. Le-a spus anchetatorilor ca a violat-o pe Alexandra, fata de 15 ani, si a omorât-o în momentul în care a surprins-o ca a sunat la 112 si a cerut sa fie salvata.…

- Gheorghe Dinca, barbatul, care era cunoscut drept „Popicu”, in varsta de 66 de ani, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani. Barbatul a spus ca dupa ce le-a ucis pe fete le-a ars. Unchiul Alexandrei,…