- Liderul PMP, Traian Basescu, a facut vineri seara un exercițiu de imaginație. Acesta a afirmat ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe Liviu Dragnea, liderul formatiunii, si ar fi obtinut si nominalizarea…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Vladimir Plahotniuc, liderul principalului partid de guvernare din Republica Moldova (PDM) și al coaliției de guvernare, a dat un interviu catre deschide.md in care a facut acuzații neobișnuit de grave la adresa Federației Ruse. Aceste acuzații vin in contextul in care Plahotniuc incearca sa poziționeze…

- Dancila, despre ministri cu probleme penale: Exista prezumtie de nevinovatie pana la condamnare Premierul desemnat Viorica Dancila a fost intrebata, marti, daca va accepta ca ministri cu probleme penale sa faca parte din Cabinetul sau, ea precizand ca prezumtia de nevinovatie exista pana la condamnare,…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu este invitat astazi, la ora 10.30, in platoul Libertatea Live, pentru a dezbate cele mai importante teme de politica interna și externa de pe agenda publica. Cristian Diaconescu este unul dintre cei mai respectați analiști de politica externa din Romania.…

- Test trecut cu brio. SCM Politehnica contra CSM Oradea a fost 38-23 (21-12), intr-un joc amical dominat de violeți, chiar daca au fost din nou fara jucatorii de naționala și fara portarul Savic, accidentat.

- Viorica Dancila a fost desemnata premier de președintele Klaus Iohannis Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe eurodeputata Viorica Dancila (propusa PSD-ALDE) cu formarea unui nou executiv, dupa consultari cu toate partidele parlamentare.…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Adrian Tutuianu a spus ca posibilitatea ca Iohannis sa respinga o noua nominalizare de premier din partea PSD este una "pe care orice om serios o ia in calcul". "Imi mentin parerea, mi-am spus-o in CEx, a fost un vot, viata va spune daca am gresit eu sau ceilalti care au avut alta opinie",…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- Președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA, in care a facut o retrospectiva a anului 2017 și despre presiunile la nivel local, care au fost facute asupra organizațiilor teritoriale. UNIMEDIA a lansat o serie de interviuri #MoJo realizate…

- Autor: ANDO [PG, DNA, Legile Justitiei] Galerie: View the full image Codruta de la Mancha si Pancho Lazar View the full image Codruta de la Mancha si Pancho Lazar Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Laura Codruta Kovesi Augustin Lazar

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii amagesc pe cetateni cu cresterea economica, subliniind si ca prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot…

- Gigi Becali vrea sa revina in politica și sa devina liderul protestatarilor #rezist: ”Eu pot fi liderul tinerilor frumoși și liberi care protesteaza”, a declarat Gigi Becali la Romania TV. ”Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi,…

- Profesorul Mihai Lucan, fost șef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, reținut, recent de procurorii DIICOT, alaturi de fiul sau, de directorul administrativ si directorul economic al institutiei și-a construit cariera, realizand cu succes multe operații, acesta a fost…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Europarlamentarul Emilian Pavel l-a contrat dur pe germanul Peter Simon, membru al Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD, dupa ce Simon a criticat modificarile aduse Legilor Justiției din Romania."Se spune de multe ori, cu un oarecare umor,…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a dat o replica dura magistratilor care s-au declarat nemultumiti de modificarile aduse Legilor Justitiei. Liderul ALDE sustine ca desi este o societate libera, in care fiecare poate sa-si exprime parerea, le reaminteste magistratilor ca Parlamentul…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca modificarile la Legea de funcționare a ANI, votate luni de deputați, duc la prabușirea instituției de integritate. ”Toata lumea s-a uitat pe 303 (Legea 303/2004 — n.r.) și astazi a trecut cu votul majoritații aceasta lege care pur…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, a declarat duminica ca din acest moment nu mai crede in sinceritatea protestelor din Piata Victoriei, considerand o greseala a ONG-urilor ca s-au "inhaitat" cu politicienii in piata. "A fost greseala lor ca s-au inhaitat cu politicienii in…

- Liderul deputaților PMP – l-am numit pe Eugen Tomac – susține, pe Facebook, ca manifestația de aseara din Piața Victoriei nu a avut alt scop decat sa-l reinventeze politic pe ”indecisul” Dacian Cioloș. Totodata, Tomac dezvaluie culisele inființarii ”supercomisiei” Iordache.

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- „Este o situatie foarte importanta cu care sa ne clarificam si sa vedem care sunt factorii de decizie care au deschis usile institutiile de invatamant superior pentru aceasta propaganda politica. Va aduc aminte ca Legislatia Nationala a Republicii Moldova interzice categoric propaganda politica in activitatea…

- Liviu Dragnea a disparut de pe scena politica, in ultima perioada. A fost marți aseara la petrecerea data in cinstea vicepremierului Marcel Ciolacu, in schimb nu a mai fost in aceste zile la...

- Stimați membri ai Parlamentului Romaniei, cei 99 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia ne gasesc impreuna: ardeleni, moldoveni, olteni, munteni, dobrogeni, crișeni și banațeni. Suntem un stat național, suveran, unitar, independent și indivizibil. Suntem in a trei republica, o democrație constituționala,…

- Liderul autoproclamatei 'republici Lugansk', regiune separatista din estul Ucrainei, Igor Plotnitki, a demisionat vineri din motive de sanatate, a anuntat agentia oficiala Lugansk Information Centre a acestei regiuni, relateaza AFP si Reuters."Igor Plotnitki si-a prezentat demisia din motive…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat miercuri ca PMP strange semnaturi pentru motiunea de cenzura, iar liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a precizat ca deputatii grupului vor analiza luni textul motiunii.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a povestit, duminica, la Congresul Tineretului Social Democrat, cum a intrat in politica, la inceptului anilor ’90. Dragnea si-a amintit cum nu putea sa isi plimbe fetita in carucior, insa acest lucru era dificil, fiindca drumurile erau neasfaltate. „Atat de mult i se zguduia…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca asteapta rezultate 'pozitive si importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agentia Xinhua, preluata de AFP.Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord - China…

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Acesta susține ca, deși nu l-a crezut inițial, Traian Basescu a greșit doar pe jumatate atunci cand a afirmat ca Ponta este ofițer SIE. „Eu…

- Liderul PMP, Traian Basescu, i-a cerut luni lui Mihai Tudose sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, spunand ca premierul este "singurul responsabil de stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea - Vilcov - Misa impinge tara in mod iresponsabil". Mesajul postat de Basescu pe Facebook:…

- Eleonora-Carmen Harau, senator PNL: ”Victoria PNL in alegerile de ieri este o adevarata lecție de politica. 1.Pe noi, liberalii, ne invața ce putem realiza intr-o echipa unita, fara cartițe in interior. 2.Principalului contracandidat ii administreaza o bataie sora cu moartea (politica)…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi și-a lansat, ieri, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare cartea "Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma". Cartea face o analiza a sistemului de Sanatate din Romania incepand cu anul 1990 punand in balanța…

- Sistemul de sanatate din Romania este in continuare slab finanțat, iar deficitul de personal iși spune cuvantul, spune Cristian Busoi in noua sa carte, lansata in Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I”."Am adunat in aceasta carte o buna parte din experienta pe care am capatat-o…

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…