Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu comenteza apariția de sambata a premierului Viorica Dancila alaturi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la Sulina, unde "s-au balacit cu picioarele in mare pentru a-si trata bataturile, au jucat tenis de masa și au respirat impreuna briza sarata a marii". El…

- Viorel Catarama, președintele Partidului Dreapta Liberala, susține ca intre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila exista o ințelegere. Pe scurt, Catarama acuza ca PSD il susține pe Iohannis pentru un nou mandat. Ce primesc la schimb social - democrații, in opinia lui Catarama, puteți…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca tandemul care va reprezenta PSD la viitoarele alegeri prezidentiale este Eugen Teodorovici pentru Cotroceni si Viorica Dancila pentru Victoria. "Vrea, nu vrea partidul, asta e! Si daca nu vrea partidul, are solutii mai bune?", se intreaba Basescu.

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, au jucat, sambata, o partida de ping-pong, intr-o tabara de copii de la Sulina, judetul Tulcea. ”Te remaniez”, i-a spus, in gluma, premierul ministrului Finantelor.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, se intalneste azi cu Comitetul Executiv Judetean din Braila, Galati si Tulcea, in trei intalniri separate. Alaturi de premier participa presedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici si secretarul general al PSD Mihai Fifor.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a scris, duminica, pe Facebook, ca se gandește serios sa candideze la alegerile prezidențiale.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe ”Ma gandesc foarte…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- Premierul Viorica Dancila are astazi la ora 11.30 o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare. La aceste discutii participa si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anunța Realitatea Tv. Intalnirea de lucru are loc in contextul in care Gabriela…