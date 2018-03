Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara în puscarie", fostul presedinte afirmând ca

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- Elan Schwartzenberg a fost numit escroc de catre Sorin Ovidiu Vantu intr-un interviu acordat, din pușcarie, postului B1 TV. ”Elan Schwartzenberg, care s-a dovedit in final a fi un escroc. Deci domnul Elan nu a deținut niciodata Realitatea, grupul Realitatea.”, a spus SOV, iar Elan Schwartzenberg…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro a venit la gala premiilor Oscar, care s-au desfasurat duminica la Dolby Theatre, insotit de actrita Kim Morgan, nu de sotia sa cu care este casatorit de 20 de ani, relateaza online ziarul spaniol ABC. Pe multi i-a uimit faptul ca el nu a venit impreuna cu Lorenza…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Declaratii incredibile facute de mama Elodiei. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, Emilia Ghinescu a povestit detalii cutremuratoare depsre ultimele zile de dinainte ca fiica ei sa dispara.

- Un italian de 59 de ani a fost condamnat la 20 de inchisoare, dupa ce a ucis o tanara romanca, nu inainte de a o supune la miște chinuri ingrozitoare. Decizia s-a pronunțat in seara zilei de marți, 27 februarie 2018, la sfarșitul unei camere de consiliu foarte lungi. Instalatorul italian Riccardo Vicare…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Omar Hayssam, singurul terorist arab aflat intr-un penitenciar romanesc, iși ispașește condamnarea de 24 de ani in condiții care ii inspaimanta pana și pe cei mai incercați deținuți.

- Adrian Corduneanu, unul dintre cele mai de temut personaje ale clanului de interlopi a avut o criza de gelozie in momentul in care, fiind in inchisoare, a aflat ca sotia sa a parasit domiciliul conjugal si le-a adresat amenintari tuturor, inclusive acesteia.

- La data de 14 mai 2009, un amplu raport al Serviciului Roman de Informatii (cuprinzand munca operativa a mai multor Directii din principalul serviciu secret al Romaniei) a fost inmanat lui Florian Coldea, adjunctul SRI la vremea aceea, pentru a fi prezentat lui Traian Basescu, fiind vorba despre un…

- A furat o mașina și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa o porneasca. Un barbat din Minnesota, SUA, a fost arestat dupa ce a furat o mașina din parcarea unui supermarket și apoi a sunat proprietara sa o intrebe cum poate sa porneasca vehiculul. Edward Leroy Wilson, in varsta de 37 de ani,…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca cei care dirijau arestarile ar fi fost nimeni alții decat Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea…

- Un barbat din Capu Codrului a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru o tentativa de omor impotriva propriei sotii. Condamnarea lui Dumitru Cioban a fost data de Tribunalul Suceava, dar nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara.Fapta a fost comisa pe 10 aprilie 2017, iar ...

- Adrian Nastase a facut dezvaluiri și acuzații grave la adresa foștilor colegi din PSD! Cel care i-a condus pe social-democrați acuza ca a fost tradat. Primul care i-a spus-o a fost chiar Traian Basescu, in seara in care lui Nastase i s-a cerut demisia chiar de catre colegii sai. Pe atunci, Basescu…

- Curtea de Apel Iasi a decis, definitiv, sa il condamne la 10 ani de inchisoare pe Danut Lupu, un barbat din Halaucesti care si-a ucis sotia. Magistratii au mentinut astfel decizia primei instante, care s-a pronuntat asupra acestui caz la finele anului trecut. Lupu si-a ucis nevasta la inceputul lunii…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, a declarat miercuri ca guvernarea este catastrofala si nu trebuie sa continue, aratand ca formatiunea sa i-a propus pentru functia de premier pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Eugen Stan, politistul arestat pentru pedofilie, a fost decorat in 2012 cu ordinul „Barbatie si Credinta”, potrivit unor informatii prezentate joi seara la Antena3. Barbatul a fost decorat la recomandarea ministrului Administratiei si Internelor de la acea vreme, pentru participarea la actiunile de…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose. ”Ministrul…

- Povestea conflictului din casa familiei Tucaliuc, din comuna Siminicea, ia o alta intorsatura, dupa ce Nicolae Tucaliuc, barbatul in varsta de 50 de ani intrat in conflict cu sotia care il acuza ca si-a adus amanta acasa si voia sa doarma cu ea in pat, a incercat sa lamureasca lucrurile. El s-a ales…

- „Politistii s-au deplasat de urgenta la fața locului, la un bloc de locuinte din centrul municipiului, unde persoana din interiorul locuinței vizate refuza sa deschida usa de acces si sa aiba un dialog cu fortele de ordine. De asemenea, pe scara se simtea un miros întepator, motiv…

- Prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc” isi exercita meseria de jurnalist in paralel cu cea de tata si isi creste singur fetita, dupa ce sotia lui a fost rapusa de cancer. Putini sunt cei care stiu ca jurnalistul este absolvent al Facultatii de Teologie si a predat ore de religie timp de un an.

- Prin probe imposibil de contestat, izvorate din dosarele DNA care au ajuns și au sucombat in instanțe, dar nu numai, anul 2017 a fost unul care aratat ca lupta impotriva corupției in Romania nu este de multe ori nimic altceva decat o perdea, in dosul careia se desfașoara execuții, epurari fara vreo…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Cristian Ploscaru, coleg cu Bogdan Maleon la Facultatea de Istorie, crede ca barbatul ar fi plecat de acasa inainte de a o gasi pe soția sa, spanzurata in mansarda. Un alt profesor de la Facultatea de Istorie, Liviu Pilat, care i-a gasit pe soții Maleon decedați in casa, in prima zi de Craciun,…

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand l-a sunat…

- "Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit ingrijorati, iar peste vreo ora am zis sa trag o fuga…

- Partidul Miscarea Populara, ramas si in 2017 sub conducerea senatorului Traian Basescu, s-a manifestat ca partid de opozitie, pozitionandu-se nuantat alaturi de PNL si USR pe subiectele majore ale anului, precum legile bugetului sau legile justitiei. PMP a vizat, in plan parlamentar, si…

- Dezvaluiri fara precedent ale sotiei unui fost senator celebru. Aceasta si-a deschis sufletul si a povestit amintiri din perioada in care a fost in puscarie. Sotia lui Ilie Nastase, Brigitte Nastase a rememorat momentele cand se afla in spatele gratiilor.Citește și: De unde atația bani?! Averea…

- "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca, nici mai mult, nici mai putin, folosirea institutiilor statului in lupta politica in timpul mandatului meu. Gresit! Eu nu am folosit niciodata institutiile statului in lupta politica. …

- Un barbat din Chisinau a fost reținut de ofițeii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Acesta ar fi promis ca poate sa convinga unele persoane publice sa ia o decizie favorabila pe un dosar penal, pornit pe faptul traficului de ființe umane.

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul si PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat PSD ar trebui sa organizeze un congres extraordinar in care sa se ia cateva decizii capitale. El e de parere ca Romania ar trebui sa isi schimbe forma…

- Mihai Gotiu a citit in Senat o petitie semnata de 65.000 de persoane: PSD si ALDE au incercat sa ma blocheze Senatorul USR Mihai Gotiu a citit, marti, in plen, in timpul dezbaterilor la modificarea Legii 303/2004, o petitie, cei aproximativ 65000 de semnatari cerandu-le senatorilor sa se disocieze"…

- Fost consilier prezidențial la Cotroceni și fost ministru de interne in perioada lui Traian Basescu, gorjeanul Gabriel Berca este de joi inca unul din demnitarii regimului portocaliu condamnați la inchisoare cu executare pentru fapt...

- Acuzatii extrem de grave la adresa fostului presedinte, Traian Basescu. Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu a fost achitat ICCJ in dosarul ASF-Carpatica la finalul lunii iunie de judecatori, dupa ce fusese arestat 4 luni de zile in 2014.Citește și: Neașteptat!…