Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar ”permite multor ticalosi sa scape”. In schimb, a precizat ca direste definirea acestei infractiuni,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a afirmat vineri, la Sinaia, ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, deoarece o astfel de masura ar "permite multor ticalosi sa scape", relateaza News.ro. In schimb, a precizat ca doreste definirea…

- "Va pot spune de pe acum ca nu sunt de acord cu prag la abuzul in serviciu. Pragul va permite foarte multor ticalosi sa scape. Pe de alta parte, sustin fara rezerve definirea abuzului in serviciu si a modificarilor de la Codul Penal in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat Traian…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Șeful UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul in serviciu. „Din punctul meu de vedere, in ceea ce priveste legile justitiei, important este ca deciziile CCR sa fie respectate si Directiva Europeana sa fie implementata.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul în serviciu, dar ca în privinta legilor justitiei este important ca deciziile CCR sa fie respectate. „Din punctul meu de vedere, în ceea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul in serviciu, dar ca in privinta legilor justitiei este important ca deciziile CCR sa fie respectate.Citeste si: ULTIMA ORA - Presedintele Consiliului European,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat marti, dupa sedinta grupurilor reunite, ca Uniunea nu va sustine un prag valoric la abuzul in serviciu, dar ca in privinta legilor justitiei este important ca deciziile CCR sa fie respectate.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca legile Justitiei trebuie ajustate dupa ce 12 ani "aproape" au fost neatinse, insa trebuie stavilit...

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni seara, ca social-democratii nu au in vedere dezincriminarea abuzului in serviciu, contrazicandu-l astfel pe deputatul Catalin Radulescu. Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu este de acord cu declaratiile deputatului Catalin Radulescu. ”Nu dezincriminam…

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Noul proiect al PSD privind pragul pentru abuzul in serviciu sfideaza inteligenta a milioane de romani, a declarat, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac.Mai multi parlamentari ai PSD au depus un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului…

- Parlamentarii PSD se dovedesc neobositi cand vine vorba de modificarea Codurilor Penale. Chiar inainte de a pleca in vacanta de Craciun, la Senat au fost inregistrate mai multe propuneri legislative ale deputatului PSD Catalin Radulescu, sustinute si de alti aproape 40 de colegi.

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- Deputatul a precizat ca discuțiile despre CP și CPP vor avea loc in luna februarie. "Ministrul Justiției ne-a spus ca ne va trimite traducerile codurilor din cele 26 de țari. Abuzul in serviciu care in 90% din state e dezincriminat, Comisia ne spune ca trebuie sa punem prag, amendamentele…

- Presa internationala prezinta proiectul PSD prin care pragul la abuzul in serviciu ar fi stabilit la 200.000 de euro drept o a doua incercare de a slabi Justitia si lupta impotriva coruptiei.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Noul proiect al PSD privind pragul pentru abuzul in serviciu sfideaza inteligenta a milioane de romani, a declarat, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac.

- Proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu nu e susținut de presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra. Acesta sustine ca este nevoie de dezbatere publica.Horia Nasra a declarat ca modificarile propuse lipsesc de substanta…

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, sustinand ca este nevoie de dezbatere publica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Horia Nasra a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. ”Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. In ceea ce priveste…

- Mai multi deputati PSD, printre care si presedintii Comisiei de Aparare a Camerei si Comisiei pentru controlul activitatii SIE, au inregistrat la Camera Deputatilor o propunere legislativa care reglementeaza modul de acordare a pensiilor ...

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, este unul dintre cei mai activi și serioși tineri parlamentari liberali. Cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului…

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici…

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Agerpres. Cele mai multe pedepse sunt intre…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.

- Un grup de 39 de senatori si deputati PSD au depus in 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, argumentand ca sanctiunea penala trebuie sa intervina doar in cazul unei pagube "substantiale",…

- 39 de deputați și senatori au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici - EXPPUNEREA…

- Joi, 21 decembrie 2017, comisia de recepție finala a obiectivului de investiții „Pista de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat, din nou, la Aeroport pentru a vizita amplasamentul. Read More...

- Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD Florin Iordache se intruneste din nou joi, incepand cu ora 11.00, pentru a discuta propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie cu deciziile Curtii Constitutionale, precum si transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și George Maior, fost director…

- Dupa ce a avut discutii, timp de doua ore, la Minister, cu sefa DNA si cu alti reprezentanti ai Comisiei de punere in aplicare a recomandarilor MCV si inainte de a ajunge la Cotroceni, la sedinta CSAT-ului, Tudorel Toader a facut o serie de comentarii pe marginea recentului mesaj postat pe site-ul Departamentului…

- Concluziile reuniunii Comisiei romano-moldovene de Integrare Europeana Reuniunea comisiei comune pentru integrare europeana a parlamentului Republicii Moldova si legislativului României s-a încheiat. Cu aceasta ocazie s-au analizat pasii necesari pe care cele doua state trebuie…

- Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiuni la Impact TV. Tanase a declarat ca nu va merge la referendum. ”A fost o mare eroare ca s-a acceptat organizarea acestui referendum. Este un precedent foarte periculos. Ori de câte ori se reconfigureaza majoritațile…

- Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat sa vorbeasca despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alaturi de Florentina Fantanaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea cand traiau in casa parinteasca situata…

- Marcel Pavel și sora sa, Gina Pavel, ambii muzicieni, au acceptat sa vorbeasca despre copilaria lor, care a fost una presarata cu nenumarate greutați. Cei doi trec ”Dincolo de aparențe”, alaturi de Florentina Fantanaru și povestesc lucruri neștiute de pe vremea cand traiau in casa parinteasca situata…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ironic, pe Facebook, ca de maine se va spune ca 21 de milioane de euro este un prag rezonabil pentru abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul din dosarul in care a fost inceputa urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea. Ea mai spune ca,…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a facut miercuri precizari legate de temele discutate la intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermas, printre acestea numarandu-se raportul MCV si propunerile "sensibile" din legile Justitiei. De asemenea, el a spus ca asteapta un punct de…

- Comisia parlamentara speciala privind domeniul justiției urmeaza sa definitiveze saptamâna viitoare textele referitoare la Codul penal, inclusiv abuzul în serviciu, caz în care sunt doua variante - una fiind cu un prag minimal, iar alta de redefinire a infracțiunii, a declarat președintele…

- Comisia parlamentara speciala privind domeniul justiției urmeaza sa definitiveze saptamana viitoare textele referitoare la Codul penal, inclusiv abuzul in serviciu, caz in care sunt doua variante - una fiind cu un prag minimal, iar alta de redefinire a infracțiunii, a declarat, miercuri, președintele…

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu, informeaza News.ro. Comisia parlamentara…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a facut miercuri precizari legate de temele discutate la intalnirea de marti cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermas, printre acestea numarandu-se raportul MCV si propunerile "sensibile" din proiectul de modificare a legilor Justitiei. De asemenea,…

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu.

- Comisia speciala parlamentara referitoare la domeniul Justitiei se va intruni, miercuri, pentru a continua dezbaterile privind punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale a codurilor penale si de procedura penala, informeaza agerpres.ro. Saptamana trecuta, comisia a luat in discutie…

- Serban Nicolae, lider al grupului social-democrat din Senat si membru al Comisiei juridice, a apreciat ca ar fi nevoie de o definitie mai clara a abuzului in serviciu, astfel incat societatea sa fie in cunostinta de cauza si sa nu confunde aceasta infractiune cu cea de coruptie."Eu cred ca…

- Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), Koen Lenaerts, a declarat luni ca infractiunea de abuz in serviciu nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, subliniind ca poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, ...