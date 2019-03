Base si spp-istul Base in masina cu SPP-istul. Intr-un sat calca o gaina. Base: Las` ca vorbesc eu cu taranul si ii explic ca a fost un accident nefericit. O sa ma inteleaga, doar sunt presedintele tarii. Dupa cinci minute Base se intoarce batut mar. Pleaca in tromba mai departe. In satul urmator masina calca un porc. SPP-istul: Sefu`, las-ca merg eu la taran sa-i explic. Dupa zece minute se intoarce cu doua damigene de vin si o putina de branza. Base: -Ce i-ai spus, ma? SPP-ul: – Ca sunt soferul presedintelui si ca am scapat de porc. M-a pupat si mi-a dat astea. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La plecarea de pe stadion, pana sa ajunga la masina, Valentin Dragnea a fost huiduit de multime. Ceea ce surprinde, insa, este ca are o escorta considerabila. Tot timpul a fost insotit de niste tineri bine facuti, pana cand a urcat in masina, un Volkswagen de culoare neagra care il astepta in dreptul…

- O inițiativa un pic altfel i-a speriat pe șoferii din nordul țarii. Pe marginea drumului, pentru a-i potoli pe șoferii tentați sa calce accelerația, a fost "parcata" poza unei mașini de poliție, in "marime naturala", cu tot cu un agent la volan. Mulți au crezut ca sunt mașini reale de poliție aflate…

- Un caine inchis in mașina in parcarea unui supermarket din Focșani a facut tot posibilul sa atraga atenția trecatorilor. Animalul a claxonat minute in șir, spre disperarea clienților magazinului, care

- Miercuri seara, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor la fotbal, Atletico Madrid a trecut pe teren propriu de Juventus Torina, scor 2-0, in timp ce Manchester City s-a impus greu, 3-2, pe finalul deplasarii de la Schalke.

- Mulți șoferi din orașul nostru sunt cu nervii la pamant. Nu au rabdare, injura, fac manevre și depașiri din scurt și periculoase, claxoneaza, vorbesc la telefon și am putea continua, dar ne oprim aici. Va prezentam pațania unui aradean care in doar 10 minute a fost injurat de un alt șofer foarte…

- La ora 6.00 dimineata, un autoturism din care au coborat trei persoane a oprit in fata magazinului. Unul dintre barbati a deschis usa magazinului cu un levier. In doar 3 minute, hotii au sustras telefoane, tablete, laptopuri si alte bunuri, le-au urcat in masina si au disparut. Prejudiciul s-ar ridica…

- Daca nu ati cumparat din timp o solutie de degivrare a masinii, puteti prepara una acasa. Intr-un litru de apa puneti 300 de mililitri de alcool sanitar. Amestecati extrem de bine, dupa care turnati solutia rezultata intr-un recipient cu pulverizator. Veti observa ca in momentul in care veti pulveriza…