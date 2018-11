Baschet U13: Turneu de baschet feminin la Sighet - organizator ACS Eko Sighet

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 octombrie 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, destinat reducerii consumurilor de energie primara la Liceul Teoretic din acest oraș. Beneficiarii acestui proiect, pe langa instituția de invațamant,…

- Ziua de 24 octombrie 2018 va deveni memorabila pentru administratia publica locala si pentru locuitorii orasului Teius. Astazi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finantare, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, destinat reducerii consumurilor de energie…

- Programul jocurilor este: CSM Tg. Mureș vs. MP Sport Timișoara (ora 10.30), Timișoara vs. CSȘ Gloria Arad (13.30) și CSȘ Gloria vs. Tg. Mureș (16.30). In prima faza, aradencele au invins Timișoara (50-47), cedand cu Salonta (44-51). Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text…

- CS Farul Constanta participa cu doi boxeri, Orhan Marcu categ. 52 kg si Andrei Dragan categ. 75 kg , la Campionatul National pentru tineret, intrecere care se desfasoara la Tg. Mures.Cei doi, elevi ai antrenorului Mihai Constantin, au evoluat foarte bine pana acum si au obtinut calificarea in finalele…

- S-a dat startul oficial al celui mai așteptat eveniment din Baia Mare, CASTANE 2018 care are avea loc in perioada 28 septembrie – 8 octombrie. Vezi programul complet al zilei de Sambata, 29 septembrie 2018 „CASTANE 2018” Sambata, 29 Septembrie 2018 10.00 „Cupa Castanelor” la sah – Concurs pentru copii,…

- Azi de la orele 10:00 la sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier, se disputa prima etapa din cadrul Campionatului National de baschet masculin U13. Echipa Clubului Sportiv Scolar din Sighet face parte din grupa D1, alaturi de echipele ACS Wild Cats Baia Mare si ABC Magic Satu Mare. Meciurile turneului…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com De la inceputul acestei saptamani, pana duminica, 9 septembrie, mai multi baschetbalisti ploiesteni participa la tabara de pregatire – „Tabara Gigantilor”, care este organizata la Sighetu Marmatiei, de catre Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului…

- Nou infiintata sectie de volei feminin a CSM Sighetu Marmatiei si-a inceput deja antrenamentele pentru noul sezon de volei 2018-2019. Ele se desfasoara sub comanda lui Attila Zoltan, antrenor principal, cel care a lucrat cu multe dintre componentele CSM si la echipa de volei de junioare a CSS Sighet.…