Stiri pe aceeasi tema

- Sam Querrey, numarul 21 ATP, și-a cerut in casatorie iubita, modelul Abby Dixon. El a mai fost logodit in 2013, apoi și-a probat norocul intr-un show tv. Americanul in varsta de 30 de ani a anunțat ca i-a oferit iubitei inelul cu diamant, iar aceasta a spus "da". Propunerea a avut scenariul clasic,…

- Cosmin Contra spune ca-l dorește foarte mult pe Bogdan Lobonț in staff-ul sau de la naționala, insa a vorbit cu Francesco Totti, iar acesta i-a transmis ca nu vrea sa-l lase pe portar sa renunțe la cariera de jucator. "M-am intalnit cu Totti la un AS Roma - Lazio și mi-a zis ca nu concepe o echipa a…

- Liderul sindicatului Energia Turceni, Eugen Iovan, ii cere ministrului Anton Anton de la Energie sa vina sa vada conditiile in care muncesc minerii si energeticienii in aceasta perioada de iarna. Iovan a spus la Radio Infinit ca pre...

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca președintele Klaus Iohannis va respinge cererea de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Amintim ca solicitarea pe aceasta tema a fost facuta de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Cererea a primit aviz negativ din partea CSM. Totodata, Barna spune…

- Campioana județului Vaslui va intalni la barajul de accedere in liga a treia omoloaga din județul Suceava. Disputa va avea loc in dubla manșa, 16-23 iunie, meciul retur fiind la Vaslui. Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF) a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru accedere…

- Cleveland Cavaliers, finalista editiei trecute a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), s-a impus marti, pe propriul teren, cu 129-123 in fata lui Brooklyn Nets, cu aportul starului LeBron James, care a inscris 31 de puncte si a devenit cel mai varstnic jucator care a incheiat o…

- Doliu in sportul romanesc S a stins din viata, la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct, antrenorul Mircea Petrisor, cel care a avut mari merite in dezvoltarea baschetului din judetul Vrancea la nivel juvenil.Fiul lui Mircea Petrisor este baschetbalistul Catalin Petrisor, de la Phoenix Galati, international…

- Chiar daca este pauza competiționala in Liga Naționala de baschet masculin, reprezentații echipei SCM-U Craiova au susținut joi o conferința de presa pentru a anunța ultimele noutați. Prima ar fi aceea ca antrenorul principal al echipei oltene, israelianul Rami Hadar, ...

- Campania "Athletic in lumeldquo; duce numele si imaginea echipei constantene de baschet masculin in diverse puncte de atractie turistica de pe glob Foarte activi la capitolele imagine, promovare, comunicare, marketing si relatie cu publicul, cei de la BC Athletic au demarat si o campanie prin care suporteri…

- Bacary Sagna (35 de ani) a semnat in perioada de mercato din iarna cu lanterna roșie din serie A, Benevento, și a vorbit in presa italiana despre antrenorii pe care i-a avut de-a lungul carierei. ...

- Oficialii echipei de hochei pe gheata Chicago Blackhawks, din Campionatul profesionist nord-american (NHL), au decis interzicerea prezentei pe patinoarul echipei, United Center, pentru patru fani ai formatiei care au facut remarci cu caracter rasist la adresa unui jucator al celor de la Washington Capitals.…

- Team LeBron a invins, duminica, la Los Angeles, Team Stephen Curry, cu 148-145 (76-78), in cea de-a 67 editie a All Star Game-ului NBA, iar baschetbalistul echipei Cleveland Cavaliers a fost desemnat pentru a treia oara cel mai bun jucator al partidei.LeBron a fost autor a 29 de puncte, 10…

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, a baneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 14, la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0, calificandu-se in optimi, la Qatar Open.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre cazul lui Darius Valcov si pastrarea acestuia in functia de consilier al premierului. Tariceanu sustine ca Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva."Pana la condamnarea…

- Fenerbahce Istanbul s-a impus pe teren propriu cu 77-69 in fata echipei germane Brose Bamberg in etapa a 22-a a Euroligii de baschet masculin și a redus la doua victorii handicapul fața de liderul ȚSKA Moscova.

- Conducatorul de joc Damian Lillard a marcat 50 de puncte in victoria lui Portland Trail Blazers pe terenul lui Sacramento Kings, 118-100, vineri, in Liga nord-americana de baschet (NBA). Damian Lillard a evoluat doar in primele trei reprize ale meciului. Iata rezultatele meciurilor…

- Legendarul baschetbalist american Magic Johnson, actualul presedinte al echipei Los Angeles Lakers, va plati o amenda de 50.000 de dolari pentru ca a laudat un adversar, Giannis Antetokounmpo, noul star al echipei Milwaukee Bucks. Motivul pare absurd, insa regulile Ligii Americane de Baschet sunt stricte:…

- Legendarul baschetbalist american Magic Johnson, actualul presedinte al echipei Los Angeles Lakers, a primit marti o amenda in valoare de 50.000 de dolari pentru ca s-a aratat prea elogios fata de un adversar, Giannis Antetokounmpo, noul star al echipei Milwaukee Bucks.

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a treia a fazei semifinale a Ligii 1, intalnind in deplasare ACS KSE Tg. Secuiesc. Victoria i a revenit formatiei oaspete cu scorul de 82 58. Tot astazi, Sala Sporturulor din Constanta a gazduit partida de baschet masculin…

- Un jucator al echipei de fotbal din liga a IV a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral, scrie adevarul.ro.Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a declarat ca este relaxata si va da totul in finala de sambata de la Australian Open, contra danezei Caroline Wozniacki. Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, e sambata, de la ora 10:30.„Ma simt bine. Sunt un pic ...

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Jugurtha Hamroun (28 de ani), fostul jucator de la FCSB, a reușit o dubla in meciul caștigat de Al-Sadd pe terenul lui Al-Gharafa, scor 4-0. Fostul stelist a deschis scorul in minutul 33, iar in prelungirile primei reprize a stabilit scorul pauzei. Celelalte doua reușite au purtat semnatura lui Al Haidos,…

- Dubla lovitura pentru Halep, in urma calificarii in finala Australian Open! Liderul WTA, a trecut in semifinale de Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki.Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec de 2 milioane…

- Superstarul echipei Cleveland Cavaliers, LeBron James, a devenit, marti, al saptea jucator din istoria Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA) care inscrie 30.000 de puncte. James, in varsta de 33 de ani, a inscris cosul istoric in ultimele secunde ale primului sfert…

- Gruparea Hebei Fortune a oficializat achizitionarea lui Javier Mascherano, care a plecat, marti, de la FC Barcelona."Dupa un acord cu FC Barcelona si jucator, s-a convenit ca marele capitan al echipei Argentinei, Javier Mascherano, sa ajunga cu efect imediat la Hebei China Fortune Football…

- Phil Neville, fostul jucator al echipei Manchester United, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei feminine de fotbal a Angliei pana la Campionatul European din 2021, o decizie care a starnit controverse intrucat cel in cauza a fost acuzat ca ar fi publicat mesaje sexiste pe Twitter…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Steliano Filip va pleca in aceasta iarna la Hajudk Split, in Croația. Fundașul stanga de 23 de ani nu va juca in amicalul de azi, cu Austria Viena, iar in aceasta seara va pleca din cantonamentul echipei, potrivit TV Telekom Sport. Dinamo va incasa 500.000…

- Dupa ce au descoperit – și apreciat – in luna decembrie, anul trecut, la ultimul meci-test din 2017, cel cu CS Blejoi, calitatea deosebita a covorului cu iarba sintetica de pe terenul aflat in incinta Liceului Petrol, din Campina, conducatorii clubului gazarilor au programat tot acolo cel dintai amical…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a adus zilele trecute un jucator american. Este vorba de LaMarcus Reed, care are 29 de ani, 1,96 m, joaca pe postul de extrema și vine de la Hapoel Haifa (Israel). Reed ar putea ...

- Tyler Hilinski, component în vârsta de 21 de ani al echipei de fotbal american Washington State, a fost gasit mort în apartamentul sau, marti, dupa ce nu s-a prezentat la un antrenament, relateaza presa din SUA. Politistii au gasit o arma si un bilet de adio lânga cadavrul…

- Fostul baschetbalist american Jo Jo White, dublu campion al NBA cu Boston Celtics si campion olimpic in 1968 cu selectionata SUA, atins de o tumoare la creier in urma cu cateva ani, a incetat din viata marti, la varsta de 71 ani, a anuntat familia sa, citata de AFP. Jo Jo White a evoluat…

- Tony Chapron și-a recunoscut greșeala grava, din meciul Nantes - PSG, insa nu va fi iertat de Comisia de Disciplina pentru tot scandalul provocat. Centralul de 45 de ani va fi obligat sa se retraga dupa 20 de ani de cariera. Nantes - PSG 0-1 va fi foarte probabil ultimul meci condus de Tony Chapron.…

- Patrick Chan, triplu campion mondial la patinaj artistic, in varsta de 27 ani, a fost inclus in lotul Canadei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), dupa ce a reusit sa castige cel de-al zecelea sau titlu national, duminica, la Vancouver. Chan va participa,…

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, se alatura echipei EY Romania, in calitate de Senior Advisor, a a nunțat cpompania de consultanța. Mișu Negrițoiu va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de…

- Los Angeles Lakers a regasit drumul spre victorie dupa noua infrangeri consecutive, surclasand-o pe Atlanta Hawks cu 132-113, duminica, intr-un meci din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Lonzo Ball si coechipierii sai au evitat in extremis sa devina cea mai slaba…

- Simona Halep, a realizat o dubla performanța la turneul WTA de la Shenzhen, China, deoarece a caștigat titlul dupa finala cu Katerina Siniakova, apoi a triumfat si in proba de dublu alaturi de Irina Begu. Romanca o a invins-o sambata pe Katerina Siniakova, cu scorul 6-1, 2-6, 6-0, cucerind trofeul de…

- Campioana Rusiei, ȚSKA, a fost invinsa in a doua partida consecutiva jucata in deplasare in Euroliga. Echipa antrenata de catre grecul Dmitris Itoudis a cedat in fața Barcelonei cu scorul de 72-85.

- Echipa Boston Celtics a invins pe teren propriu, cu scorul de 112-88 formatia Cleveland Cavaliers, intr-o partida din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), disputata miercuri seara. Celtics, liderul Conferintei de Est, si-a luat astfel revansa in fata vicecampionilor NBA…

- Managerul sportiv al clujenilor, Bogdan Mara a facut noi dezvaluiri. ”Nu stim daca dam lovitura cu Ionita, sa vedem, vom încerca. Vom încerca sa avem o discutie cu cei de la clubul Astra. E un jucator interesant, dar înca nu s-a avansat nimic. Si Tucudean, la fel, e…

- Marian Ionescu si Alina Crisan s-au sarutat in a treia zi de Craciun, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , i-a prins in flagrant! Liderul formatiei "Directia 5" este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista la Antena, cu care are si un copil. Marian este cunoscut ca un cuceritor si iata ca isi confirma…

- Hocheistii formatiei New Jersey Devils au avut parte de o provocare inedita, nu pe gheata, ci pe terenul de baschet. Trei componenti ai echipei au avut un antrenament comun cu celebra trupa Harlem Globetrotters. Hocheistii au incercat sa invete trucuri cu mingea de baschet.

- Un fost detinut american, DeMario Mayfield, a devenit vedeta echipei de baschet a Irakului, care spera in calificarea la Cupa Mondiala din 2019, relateaza AFP. La patru ani de la arestarea sa pentru complicitate la jaf armat, DeMario Mayfield (26 ani) a devenit cetatean irakian, desi in…

- Portarul lui Dinamo, Jaime Penedo, i-a anunțat pe șefii echipei ca nu reveni la reunirea echipei de pe 6 ianuarie. Panamezul de 36 de ani, singurul jucator din Liga 1 care va participa la Campionatul Mondial din 2018, nu s-a ințeles cu finanțatorul Ionuț Negoița cu privire la procentul pe care-l va…

- Turcul Adra Turan, 30 de ani, n-a jucat niciun meci in acest sezon la Barcelona și urmeaza sa plece in aceasta iarna. Dorit inapoi de Galatasaray, echipa la care a crescut, mijlocașul de 30 de ani este foarte aproape de ajunge la rivala Beșiktaș. Presa din Spania, care citeaza informații din Turcia,…

- Actorul, producatorul, rapperul si compozitorul american Will Smith va produce un scenariu despre scurta experienta in baseball a celebrului fost jucator profesionist de baschet american Michael Jordan, informeaza site-ul imdb.com. Citeste si: Mascatii au dat LOVITURA traficantilor de droguri!…

- LeBron James, super-starul echipei Cleveland Cavaliers si al Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a realizat a 60-a "tripla dubla" din cariera sa (trei categorii statistice de peste 10 unitati), depasindu-l astfel pe legendarul Larry Bird, informeaza AFP, potrivit Agerpres."King…

- Baschet. Rezultatele din NBA: Houston Rockets a ajuns la a 11-a victorie consecutiva. Houston Rockets a surclasat-o pe Charlotte Hornets, cu 108-96, miercuri, intr-un meci din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), și ramane incontestabil cea mai buna echipa a sezonului actual, cu…