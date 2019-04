Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Maine, echipa de baschet feminin de la CSM Ploiesti gazduieste turneul cu numarul 12, ultimul al fazei preliminare, din Campionatul National U13, in sala de sport a Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”. Cu un bilant de 18 victorii si 4 infrangeri in acest sezon, elevele antrenoarei Loredana…

- REZUMATE MECIURI LIGA 1. In weekend-ul trecut s-a disputat prima etapa din play-off-ul și play-out-ul sezonului. 14 goluri s-ar marcat in cele 7 meciuri, cele mai importante viictorii fiind cele inregistrate de Viitorul, 2-1 cu FCSB, și de CFR Cluj, 3-1 cu Sepsi, meci in care George Țucudean a marcat…

- Milwaukee Bucks, cea mai buna echipa a sezonului regulat din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), a smuls victoria in fata lui Boston Celtics in ultimele secunde, 98-97, gratie unui cos inscris de Khris Middleton. Milwaukee Bucks, care a obtinut joi a 15-a victorie…

- Milwaukee Bucks a deveni prima echipa care a obtinut 40 de victorii de la debutul actualei editii a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 148-129, in fata formatiei Washington Wizards, intr-o partida disputata miercuri seara. Grecul Giannis…

- Echipa Oklahoma City Thunder a invins in deplasare, cu scorul de 118-102, formatia Miami Heat, intr-o partida din Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), disputata vineri seara. Cel mai bun jucator al oaspetilor a fost Paul George, autorul a 43 de puncte, intre care zece cosuri de 3…

- Golden State Warriors a obtinut luni a cincea victorie in cinci meciuri disputate in deplasare, dupa ce s-a impus categoric in fata Indianei Pacers, 132-100, adjudecandu-si a 11-a victorie consecutiva, recordul sezonului in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Artizanul victoriei…

- Superstarul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, si grecul Giannis Antetokounmpo, jucatorul clubului Milwaukee Bucks, vor fi capitanii celor doua echipe care se vor intalni in traditionalul meci al vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet, All Star Game, programat pe 17 februarie…

- SCM „U“ Craiova a incheiat sezonul regular al Ligii Nationale nesperat de bine, pe locul trei in clasamentul grupei A valorice a Ligii Nationale, asta in conditiile in care a inceput sezonul 2018/2019 cu multe modificari in lot si cu ...