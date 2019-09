Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de baschet masculin a Spaniei s-a calificat marti in semifinalele Cupei Mondiale 2019, care are loc in China, dupa ce s-a impus in sferturi, cu scorul de 90-78 in fata Poloniei, intr-o partida disputata la Shanghai, anunta AFP.

- Nationala masculina de baschet a Argentinei a invins marti Serbia cu 97-87, in sferturile Cupei Mondiale 2019 care se desfasoara in China, si s-a calificat pentru prima oara din 2006 in semifinalele competitiei, informeaza AFP.

- Campionatul Mondial de baschet masculin și-a desemnat astazi sfertfinalistele. Campioana en-titre și marea favorita SUA va avea o infruntare dificila impotriva Franței. Grupa K principala, cea din care au facut parte SUA, Cehia, Grecia și Brazilia s-a decis astazi, dupa o infruntare dramatica intre…

- Turcia a furnizat o mare surpriza a Cupei Mondiale de baschet masculin din China, dupa ce a fost eliminata din prima faza a competitiei, ca urmare a infrangerii suferite joi in fata Cehiei (76-91), relateaza EFE. Selectionata turca a castigat primul meci cu Japonia (86-67) si a pierdut apoi cu SUA (92-93)…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, nu va participa la întâlnirea anuala ONU a liderilor mondiali, de luna aceasta, din cauza "agendei sale încarcate", a declarat miercuri delegatul ONU al țarii pentru Reuters, scrie The Asahi Shimbun. Ri a participat la adunarile…

- Consiliul de Securitate al ONU se intruneste joi intr-o sesiune de urgenta, la solicitarea Rusiei si Chinei, care denunta un test american de racheta cu raza intermediara de actiune efectuat duminica in Statele Unite, relateaza Euronews, potrivit News.ro. Membrii permanenți ai consiliului sunt China,…

- Mexic a izbutit sa invinga Statele Unite ale Americii chiar la ea acasa, scor 1-0, in finala Gold Cup, grație reușitei lui Jonathan dos Santos, 29 de ani, și și-a adjudecat pentru a 8-a oara trofeul, din 15 ediții. S.U.A nu s-a ridicat la nivelul naționalei de feminin care a caștigat mondialul disputat…

- Iran a depașit limita de 300 de kilograme de uraniu îmbogațit, impusa de acordul internațional cu privire la programul sau nuclear încheiat în 2015 la Viena, scrie Reuters citând surse. ”Așa cum am anunțat când am spus ca pașii noștri vor continua, rezerva a depașit…