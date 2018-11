Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a castigat, cu scorul de 1-0, meciul sustinut, luni, in deplasare, in compania echipei FC Voluntari, in etapa a XIV-a a Ligii I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Diogo Salomao, in minutul 90+4, din lovitura de la 11 metri, acordata dupa un hent al lui Zgrablic. Este prima…

- Baschetbalistii de la BC Athletic vor infrunta pe CSO Voluntari, duminica, 4 noiembrie, de la ora 17, la Sala Sporturilor din Constanta, intr-o partida programata in etapa a IV-a a Ligii Nationale, Grupa B. Constantenii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai vin dupa un succes…

- CSM Medias s-a calificat dramatic joi in turul al treilea al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 93-76 (19-21, 23-24, 25-20, 26-11), la Medias, in mansa secunda din turul al doilea al competitiei. In prima mansa, CSO Voluntari castigase cu 95-80. Mediesenii…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa vineri, pe teren propriu, de vicecampioana Steaua Bucuresti, cu scorul de 71-67 (38-36), in derbiul etapei a III-a a grupei valorice A din Liga Nationala, informeaza news.roPrincipalii marcatori ai partidei au fost Washburn…

- CSM CSU Oradea a fost invinsa de formatia germana s.Oliver Wurzburg cu scorul de 82-69 (22-14, 26-23, 16-14, 18-18), miercuri, in Arena ''Antonio Alexe'', la debutul sau in Grupa A a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Oradenii sunt la al treilea esec consecutive in cupele europene…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta debuteaza, sambata, 6 octombrie, la ora 18, in Liga Nationala, Grupa B, impotriva celor de la CSO Voluntari, in sala „Gabriela Szabo” din localitate. Dupa un inceput bun de sezon, cu o dubla victorie in primul tur al Cupei Romaniei, contra Rapidului…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din Liga I, ce a avut loc la Voluntari, scrie Mediafax.Golurile au fost marcate de Man in minutul 8 si Tanase in minutul 45. Cu aceasta victorie, FCSB a revenit pe primul loc in clasamentul…

- Naționala Franței a invins pe Stade de France reprezentativa Olandei cu scorul de 2-1 in grupa 1 a Ligii A din Liga Națiunilor. Aceasta a fost prima partida disputata de "cocoșii galici" in fața propriilor suporteri dupa ce au devenit campioni mondiali asta-vara.