Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai bune opt echipe prezente la aceasta competiție s-a aflat și cea a Colegiului Național „Moise Nicoara”, in calitate de reprezentanta a regiunii de Vest. Lotul echipei format din elevii de clasa a VI-a: Anghel Iulian, Pragai Rareș, Nicodin David și Varga Sonia (profesor insoțitor Marius…

- Jucatoarea americana de fotbal Alex Morgan nu va merge la Casa Alba daca echipa Statelor Unite va castiga Cupa Mondiala feminina editia 2019, ce va avea loc in perioada 7 iunie - 7 iulie in Franta, a explicat ea intr-un interviu acordat magazinului Time, publicat joi. "Eu nu sunt favorabila multor lucruri…

- Europa trebuie sa se repoziționeze pentru a putea raspunde provocarilor venite din partea celor trei rivali globali ai sai, China, Rusia și SUA, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Merkel a afirmat, in cadrul unui…

- BC CSU Sibiu a castigat in premiera Cupa Romaniei la baschet masculin, joi, dupa ce a invins-o in finala pe CSM CSU Oradea cu scorul de 88-78 (26-21, 21-24, 21-18, 20-15), in Sala Polivalenta din...

- Atacantul Alexis Sanchez a fost inclus in lotul echipei Manchester United de antrenorul Ole Gunnar Solskjaer pentru meciul cu FC Barcelona din Liga Campionilor, inforeaza News.ro.Citește și: Presa: Franck Ribery și-ar putea incheia cariera la cluburi din Qatar Chlianul de 30 de ani…

- LeBron James nu va juca la Campionatul Mondial de baschet masculin din aceasta vara. Starul echipei Los Angeles Lakers, in varsta de 34 de ani, a afirmat ca nu se va alatura nationalei Statelor Unite ale Americii, antrenate de Gregg Popovich, la turneul din China, care se va desfasura

- LeBron James a confirmat ca nu se va alatura echipei Statelor Unite pentru Cupa Mondiala 2019 din China, care va avea loc in perioada 31 august-15 septembrie. Starul din NBA nu exclude insa participarea la Jocurile Olimpice din 2020.

- Miercuri s-au disputat partidele tur din faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, iar echipele castigatoare au fost SCM Timisoara, U BT Cluj, CSU Sibiu si CSM Oradea. Returul va avea loc in 19-20 martie, pentru cate un loc la Turneul Final Four al competitiei, ptrivit news.roRezultatele…