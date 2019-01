Stiri pe aceeasi tema

- BC CSU Sibiu a invins campioana CSM CSU Oradea fara drept de apel, cu scorul de 97-81(25-16, 17-22, 28-19, 27-24), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Isaiah Lemart Philmore a fost cel mai bun jucator de pe teren, cu 31 puncte si 5 recuperari…

- Campioana CSM CSU Oradea a intrecut-o fara probleme pe Dinamo Stiinta Bucuresti, cu scorul de 91-77 (28-19, 20-19, 25-20, 18-19), vineri, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Sean Denison 16 puncte, Arturas Valeika 14 p, 7 recuperari, 5 pase decisive si Muhamed Pasalic…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 54 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea situata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara, relateaza News.ro.In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai…

- BC CSU Sibiu a invins vicecampioana Steaua Bucuresti cu scorul de 81-66 (21-14, 21-22, 18-17, 21-13), vineri, pe teren propriu, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin. Justas Tamulis a fost cel mai bun om al sibienilor, cu 22 puncte, sustinut de Monyea Durrell Pratt, 14…

- Turda-CSM București, Steaua-HCD Constanța in "optimile" Cupei RomanieiMarți a avut loc, la sediul Federației Romane de Handbal, tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei la masculin. Ghinion pentru liderul la zi al Ligii Naționale, CSM București, dar și pentru vicecampioana…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa vineri, pe teren propriu, de vicecampioana Steaua Bucuresti, cu scorul de 71-67 (38-36), in derbiul etapei a III-a a grupei valorice A din Liga Nationala, informeaza news.roPrincipalii marcatori ai partidei au fost Washburn…

- CSM CSU Oradea a fost invinsa de formatia germana s.Oliver Wurzburg cu scorul de 82-69 (22-14, 26-23, 16-14, 18-18), miercuri, in Arena ''Antonio Alexe'', la debutul sau in Grupa A a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Oradenii sunt la al treilea esec consecutive in cupele europene…