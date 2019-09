Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de baschet masculin a SUA a incheiat, sambata, Cupa Mondiala de la Beijing, pe locul 7, dupa ce a invins Polonia, scor 87-74, in partida de clasament final. Pentru americani este cea mai slaba clasare din istoria de 18 participari la Cupa Mondiala, la care au in palmares 12 medalii, din…

- Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii, dubla campioana mondiala si tripla campioana olimpica en titre, a fost eliminata surprinzator, miercuri, dupa ce a pierdut cu 79-89 in fata reprezentativei Frantei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019

- Nationala de baschet masculin a Spaniei s-a calificat marti in semifinalele Cupei Mondiale 2019, care are loc in China, dupa ce s-a impus in sferturi, cu scorul de 90-78 in fata Poloniei, intr-o partida disputata la Shanghai, anunta AFP.

- Selectionata Spaniei a invins formatia Serbiei cu scorul de 81-69, duminica, la Wuhan, in Cupa Mondiala de baschet masculin din China, iar in sferturi va intalni echipa Poloniei, transmite AFP. Sarbii, considerati intre favoritii la aur, dupa americani, au castigat primele patru meciuri…

- Echipele Serbiei, Spaniei, Poloniei si Argentinei, victorioase in meciurile de debut din a doua faza a grupelor de la Cupa Mondiala de baschet masculin din China, si-au asigurat calificarea in sferturile de finala, relateaza Reuters.

- Selectionata Chinei a fost eliminata de la Cupa Mondiala de baschet masculin pe care o gazduieste, dupa ce a fost invinsa de Venezuela cu scorul de 72-59, miercuri, la Beijing, in ultimul sau meci din grupa, transmite AFP.

- In 2018, Dani Alves traia o adevarata drama, ratand participarea la Cupa Mondiala din Rusia alaturi de nationala Braziliei din cauza unei accidentari. La un an distanta, fundasul de 36 de ani a castigat Copa America din postura de capitan al tarii sale!

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 7 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, de rusoaica Margarita Gasparian, locul 62 WTA, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Birmingham.Gasparian s-a impus dupa o partida care a durat o…