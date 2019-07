Baschet masculin: Campionatul European 2021 va avea loc în Germania, Italia, Georgia şi Cehia Germania, Italia, Georgia si Cehia vor organiza viitorul Campionat European masculin de baschet, in 2021, in perioada 2-19 septembrie, cu o faza finala (incepand din optimile de finala) la Berlin, a anuntat, luni la Munchen, Federatia internationala de specialitate, citata de AFP. Meciurile din grupe se vor disputa in Italia, Germania, Georgia si Cehia. Fiecare oras va gazdui o grupa compusa din sase echipe, iar primele patru echipe din fiecare grupa se vor califica in optimile de finala. Alte trei tari au fost candidate la organizarea acestei competitii continentale: Estonia, Slovenia si Ungaria.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

