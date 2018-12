Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 18.00 (Digi Sport 4), in Sala Polivalenta, pe CSA Steaua Bucuresti, intr-un meci restant din prima etapa a Ligii Nationale. Jucatorii gruparii alb-albastre se bucura de locul trei ...

- SCM ''U'' Craiova este noul lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins vicecampioana Steaua, la Bucuresti, cu scorul de 72-65 (24-14, 24-17, 12-15, 12-19), luni seara, in etapa a 8-a. Craiovenii au facut diferenta in prima jumatate a confruntarii, ''ros-albastrii''…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus, scor 21-19 (12-6), in partida disputata ieri seara, in Sala Polivalenta, in fața formației Minaur Baia Mare, contand pentru etapa a zecea din Liga Florilor. A fost o victorie foarte muncita a ...

- SCM Craiova a invins Minaur Baia Mare cu 21-19, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin, dar victoria gazdelor a trecut in plan secund. Ana Maria Ticu s-a accidentat grav spre sfarsitul primei reprize, si-a rupt mana dreapta, informeaza mediafax.Țicu s-a rasucit,…

- SCM Craiova a invins Minaur Baia Mare cu 21-19, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin, dar victoria gazdelor a trecut in plan secund. Ana Maria Ticu s-a accidentat grav spre sfarsitul primei reprize.

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus greu, dar meritat, scor 23-17 (12-10), in partida susținuta miercuri seara, in Sala Polivalenta din Banie, in fața formației Corona Brașov, contand pentru etapa a 9-a din Liga Florilor. De menționat ca, ...

- Baschetbalistii de la SCM „U“ Craiova au bifat al doilea succes consecutiv din noul sezon competitional al Ligii Nationale. Dupa victoria de la Dinamo, elevii lui Aleksander Todorov s-au impus sambata seara, pe teren propriu, in fata echipei CSU Sibiu, ...

- Dupa spectacolul oferit in Supercupa, CSM București și SCM Ramnicu Valcea se reintalnesc miercuri, 9 octombrie a.c., in cel mai așteptat meci al toamnei din campionat! Etapa a 5-a a Ligii Nationale a devenit extrem de interesanta, dupa ce echipa valceana de handbal, condusa de antrenorul Florentin Pera…