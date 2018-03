Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a castigat sambata ultimul meci din prima parte a sezonului regulat al Ligii Nationale. Craiovenii s-au impus pe terenul formatiei Phoenix Galati, cu scorul de 102-82, si incheie aceasta prima parte a campionatului pe ...

- La numai doua zile dupa ce Politehnica a fost invinsa dramatic de SCMU Craiova, formatia ieseana va juca din nou in Sala Polivalenta, de data aceasta cu BC Mures Targu Mures, echipa cu care se afla in lupta directa pentru evitarea retrogradarii. Echipa redutabila in ultimii ani, formatia mureseana…

- Conduse in teren de Sorina Tarca (fata Marianei Tarca - golghetera all-time a naționalei Romaniei), "tricolorele mici" se dueleaza in weekend la Cluj-Napoca cu Georgia, Ucraina și Croația pentru calificarea la Campionatul Mondial sub 20 ani din acest an din Ungaria. In 2020, turneul final va fi organizat…

- Prima parte a sezonului Ligii Nationale de baschet masculin se apropie de sfarsit. In week-end vor avea loc partidele ultimei etape, dar in afara de aceasta runda finala, mai sunt cateva restante, care vor fi rezolvate pana vineri. De pilda, una dintre ele s-a disputat aseara (UBT Cluj – Steaua 84-68),…

- Astazi, de la ora 17,00, se deschide “PERFECT WEDDING” – cel mai mare Targ de Nunți din Argeș. Cunoscuta interpreta Adina Sima va susține un recital in deschidere pentru ca sambata, safie organizat un recital de exceptie al Tarafului George Urziceanu și Gemenele iar duminica, un recital de exceptie…

- Antrenorul principal al echipei masculine de baschet SCM-U Craiova, Rami Hadar, va susține maine un curs tehnic regional al antrenorilor, organizat de clubul SCM și de Federația Romana de Baschet. Cursul va incepe la ora 10.00, in Sala Sporturilor „Ion ...

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 20-a. Sezonul regular programeaza jocurile etapei a 20-a in perioada 10-12 martie. Sambata – 10 martie CSM Steaua București vs BC Timba Timișoara – ora 17.00 Politehnica Iași vs Dinamo București – ora 19.00 U-BT Cluj-Napoca vs SCM U Craiova – ora 19.15, DigiSport…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea.

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Site-ul handbalvolei.ro organizeaza la finele fiecarei etape a Ligii Nationale de handbal masculin si feminin un sondaj prin care se voteaza cel mai bun jucator al fiecarei runde. La sfarsitul etapei a XX-a a Ligii Zimbrilor, Sandu Mihai de la CSU Suceava a fost declarat castigator al titlului de cel…

- Miercuri, in Sala Polivalenta din Craiova sunt programate doua meciuri ale echipelor de la SCM Craiova. Dupa ce inițial au fost programate la ore nepotrivite, azi au fost schimbate orele de disputate. Astfel, partida de handbal feminin dintre SCM Craiova ...

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova au obtinut sambata o victorie categorica in etapa a 18-a din Liga Nationala. Echipa olteana s-a impus pe terenul ultimei clasate, Dinamo Bucuresti, cu scorul de 117-54. La SCM-U au debutat jucatorii Sebastian Ionescu si ...

- BC CSU Sibiu a devenit liderul clasamentului in Liga Nationala de baschet masculin, sambata, dupa ce a invins-o pe CS Phoenix Galati cu scorul de 93-85 (18-25, 24-15, 18-22, 33-23), pe teren propriu, in etapa a 18-a. Jordan Erik Williams a reusit 20 de puncte, Tyler Amos Laser a marcat…

- Echipa de baschet a Iasului va sustine un nou meci pe teren propriu, contra formatiei pitestene, care urmareste clasarea in grupa I-VI a Ligii Nationale. Meciul din aceasta seara este unul dificil, insa iesenii s-au comportat remarcabil in partida din toamna de la Pitesti, pierduta la o diferenta…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a fost invinsa vineri, in deplasare, de formatia CSM Oradea, cu scorul de 90-83 (51-42), in derby-ul etapei a XVIII-a a Ligii Nationale. Principalii marcatori ai partidei au fost Mandache 27 puncte, Kariniauskas 15, Pasalici 15, pentru…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- Formațiile masculine de volei și baschet de la clubul SCM Craiova vor evolua in acest weekend in București. Dupa o pauza destul de lunga, de mai bine de o luna, Liga Naționala de baschet se reia cu etapa a 18-a, ...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta joaca, astazi, de la ora 18, in sala „George Baritiu” din Turda, impotriva Potaissei, intr-o partida contand pentru etapa a XXl-a a Ligii Nationale. Dobrogenii se afla pe locul 5 in clasament, cu 37 de puncte, la cinci puncte in spatele Potaissei…

- Goran Martinic, cel mai bun marcator al echipei de baschet SCM-U Craiova si al Ligii Nationale, paraseste campionatul romanesc pentru o echipa din Ungaria. Site-ul oficial al clubului maghiar DEACDebrecen a anuntat ca Martinic este noul jucator al echipe din ...

- Chiar daca este pauza competiționala in Liga Naționala de baschet masculin, reprezentații echipei SCM-U Craiova au susținut joi o conferința de presa pentru a anunța ultimele noutați. Prima ar fi aceea ca antrenorul principal al echipei oltene, israelianul Rami Hadar, ...

- Antrenorul israelian Rami Hadar a revenit la SCM-U Craiova, dupa ce la inceputul lunii decembrie fusese nevoit sa paraseasca echipa olteana, deoarece nu mai primea viza de ședere in țara noastra. Odata cu revenirea lui Hadar la echipa, a plecat ...

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o destul de greu pe CS Rapid USL Metrou Bucuresti, cu scorul de 30-27 (14-14), duminica, in Giulesti, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Rapid a facut o prima repriza remarcabila si ar fi intrat in avantaj la pauza daca nu primea…

- DINAMO - STEAUA: Episodul cu numarul 172 din marele derby al fotbalului romanesc se va consuma duminica seara. De la ora 20:45, pe Arena Nationala, Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, intr-o partida din etapa a 25-a a Ligii I. Pana acum, cele doua echipe si-a impartit victoriile, cate 59 de…

- Bogdan Chitic Pentru al doilea sezon consecutiv, echipa masculina de baschet „sub 16 ani” a Clubului Sportiv Universitar Ploiești și-a croit loc in faza semifinala a Campionatului Național. Baieții antrenați de sarbul Ivan Gemaljevic au obținut biletele pentru nivelul urmator al competiției, la capatul…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la Dunarea Calarași, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XVIII-a, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Alexandru Mitrița și-a serbat ziua printre suporterii Craiovei. Atacantul oltenilor si-a sarbatorit implinirea celor 23 de ani in magazinul ambulant al clubului. Alexandru Mitrita a implinit joi, 9 februarie, 23 de ani. Jucatorul ofensiv cumarat de la Pescara in aceasta iarna este printre cei mai iubiti…

- El a ajuns la acest prag in timpul meciului cu SCM U Craiova (castigat cu scorul de 90-88), in care a marcat noua puncte. Gajovic mai are nevoie de 17 puncte pentru a ajunge la borna de 1.000 de puncte marcate in Liga Nationala. Inainte de transferul la CSM CSU Oradea, el a mai disputat…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va primi astazi vizita formației CSM CSU Oradea, intr-un meci devans din etapa a 17-a a Ligii Naționale. Jocul din Sala Polivalenta va incepe la ora 18.15 (DigiSport), iar jucatorii olteni iși doresc sa-l ...

- Jucatorul american Nick Novac parasește clubul SCM-U Craiova și va evolua la o echipa din liga a doua din Spania, Union Oviedo. Novak a jucat in 12 partide in LNBM, cu medii de 2,7 puncte și 1,6 pase decisive.

- CSM Steaua Eximbank a invins-o pe SCM ”U” Craiova cu scorul de 90-79 (29-20, 22-17, 23-16, 16-26), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin . Vicecampioana a reusit a cincea sa victorie consecutiva, una conturata dupa primele trei sferturi ale partidei.…

- SCM ''U'' Craiova a invins formatia BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 94-79 (25-20, 27-15, 24-23, 18-21), luni seara, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de baschet masculin. SCM ''U'' Craiova a reusit a patra…

- CSU Alba Iulia dezamagește in 2018, suferind a 4-a infrangere la rand in Liga Naționala de Baschet feminin, in deplasare cu SCM Timișoara, scor 68-77 (18-19, 21-23, 12-21, 17-14) și pierde teren in cursa pentru intrarea in play-off. Antrenorul Manuel Rodriguez are un start dezolant in noul an, echipa…

- CSU Alba Iulia a pierdut al treilea meci consecutiv din 2018 in Liga Naționala, fiind invinsa in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, de Universitatea Cluj, scor 58-60 (18-13, 14-12, 19-16, 7-19), un meci cu implicatii enorme intre contracandidate la calificarea in play-off-ul Ligii Nationale de…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a obtinut aseara primul succes in deplasare din acest sezon al Ligii Nationale. Craiovenii s-au impus cu scorul de 101-74 pe terenul formatiei Timba Timisoara, intr-un joc din cadrul etapei a 14-a. Pentru formatia ...

- Potaissa Turda a dat lovitura pe piata transferurilor in aceasta pauza competitionala. Formatia ardeleana a transferat doi jucatori care au activat la echipa nationala inclusiv in mandatul lui Xavier Pascual, pe Ionut Irimus si Iulian Stamate. Ionut Irimus (30 ani) si-a rezilitat contractul…

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Baschetbaliștii de la SCM-U Craiova au obținut miercuri seara a șasea victorie stagionala in Liga Naționala. Jucatorii olteni au intalnit, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, formația Phoenix Galati, intr-un joc restant din etapa a 11-a, și s-au impus cu scorul ...

- Cu muntenegreanul Goran Martinic vioara intai (22 de puncte, 11 pase decisive, 8 recuperari), echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a obținut duminica seara prima victorie in 2018 in Liga Naționala. In prima etapa din retur, alb-albaștrii au trecut, pe ...

- CSM Steaua Eximbank si CSM CSU Oradea au castigat fara emotii meciurile jucate luni pe teren propriu, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Vicecampioana s-a impus in derby-ul cu BC CSU Sibiu, in Capitala, cu 78-68 (16-21, 27-13, 19-11, 16-23). Cei mai buni…

- Liga Nationala DESPARTIRE… Echipa vasluiana de handbal s-a reunit vineri, fara Radu Gusatu, jucator imprumutat in aceasta vara de la Craiova. Pivotul nu a convins in prima parte a campionatului, iar conducerea clubului vasluian a decis ca el sa se intoarca la gruparea din esalonul secund. HC Vaslui…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova va disputa astazi primul meci oficial din 2018. Oltenii vor primi vizita formatiei BC Mures, de la ora 19.00 (live pe FRB TV), in cadrul etapei a 13-a din Liga Nationala. Oltenii au pierdut ...

- Liga Naționala de baschet, etapa a 13-a se va desfașura duminica și luni. Primul joc s-a desfașurat in devans, pe data de 30 decembrie. Sambata – 30 decembrie U-BT Cluj-Napoca vs Timba Timișoara, scor 97-80 Duminica – 7 ianuarie BC SCM Timișoara vs BCMU FC Argeș Pitești – ora 18.00, DigiSport SCM U…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe CSM Steaua Eximbank cu scorul de 89-81 (21-15, 20-22, 23-24, 25-20), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Muhamed Pasalic, cu 23 puncte si 6 pase decisive, a fost cel mai bun om al oradenilor, de la care…