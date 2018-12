Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a invins joi, in deplasare, campioana Poloniei, Chemik Police, cu scorul de 3-1, in primul meci din grupa E a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Scorul pe seturi a fost 19-25, 16-25, 25-16, 22-25, dupa 103 minute de joc. In cealalta…

- CSM Bucuresti a invins echipa poloneza Chemik Police cu scorul de 3-1 (25-19, 25-16, 16-25, 25-22), joi seara, la Koszalin, in primul sau meci din Grupa E a Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana Romaniei s-a impus intr-o ora si 43 de minute, la debutul sau in competitie. …

- Nationala Romaniei a invins formatia Finlandei cu scorul de 71-60 (21-25, 7-9, 14-13, 29-13), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului European de baschet feminin - EuroBasket 2019. Tricolorele au fost conduse…

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SG BBM Bietigheim cu scorul de 32-24 (14-13), duminica, in Sala Dinamo, si a castigat Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. '''Tigroaicele'' au facut o prima repriza destul de modesta, nereusind sa se desprinda de ultima…

- CSM CSU Oradea a fost invinsa de echipa olandeza ZZ Leiden, cu scorul de 76-72 (23-13, 17-18, 18-21, 18-20), miercuri, in Arena Antonio Alexe, in Grupa A a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere in cinci partide si nu mai are sanse de a continua competitia.…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, a fost invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia olandeza ZZ Leiden, cu scorul de 76-72 (40-31), in penultimul meci din grupa A a FIBA Europe Cup. Cu o etapa ramasa de disputat, CSM Oradea este eliminata din competitie informeaza news.roPrincipalii…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, va intalni joi seara, pe teren propriu, formatia rusa Enisei Krasnoiarsk in primul meci din grupa D a EuroCup. Managerul Sepsi SIC, Rusz Istvan, a declarat miercuri ca jucatoarele covasnene nu vor avea o misiune usoara, avand in vedere…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 29-27 (14-14), sambata, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Antrenorul sarb Dragan Djukic, numit joi la carma echipei bucurestene, a debutat astfel cu dreptul pe banca tehnica a ''tigroaicelor'',…