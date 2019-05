Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca, pentru al doilea an consecutiv, finala Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o, marti, pe FCC ICIM CSB Arad cu scorul de 83-46 (19-8, 27-15, 15-15, 22-8), in deplasare, castigand semifinala cu scorul…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca, pentru al doilea an consecutiv, finala Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o, marti, pe FCC ICIM CSB Arad cu scorul de 83-46 (19-8, 27-15, 15-15, 22-8), in deplasare, castigand semifinala cu scorul…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca, pentru al doilea an consecutiv, finala Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o, marti, pe FCC ICIM CSB Arad cu scorul de 83-46 (19-8, 27-15, 15-15, 22-8), in deplasare, castigand semifinala cu scorul…

- CSTBv Olimpia CSU Brasov a obtinut, marti, calificarea in semifinalele Ligii Nationale de baschet feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe Phoenix Stiinta Constanta, cu scorul de 76-64 (25-14, 12-12, 19-19, 20-19), in meciul al patrulea din sferturi. Olimpia a castigat seria cu scorul,…

- Etapa a 22-a a Ligii Nationale de handbal feminin a programat la sfarsitul saptamanii trecute cateva partide cu mize mari. In urma rezultatelor inregistrate, in batalia pentru cupele europene s-au produs cateva schimbari insemnate potrivit mediafax. De asemenea, in aceasta runda s-a decis…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin.Formatia din Sf Gheorghe a invins o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul de 69 65 14 21, 14 13, 17 14, 24 17 , duminica seara, in finala disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.Sursa foto: Facebook Sepsi OSK ...

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare se vor infrunta in finala Cupei Romaniei la baschet feminin, duminica, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, care gazduieste turneul Final Four. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o in semifinala pe CSTBv Olimpia CSU Brasov cu scorul de 103-50 (33-19,…

- CS Municipal Satu Mare s-a calificat fara probleme la turneul Final Four al Cupei Romaniei la baschet feminin, marti, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 74-45, pe teren propriu, in mansa a doua a sferturilor de finala. Brittany Janelle Denson a fost cea mai buna de la invingatoare,…