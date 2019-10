Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, campioana a Romaniei in ultimii patru ani, a caștigat Cupa Sepsi, ultima repetiție inaintea startului Ligii Naționale de baschet feminin. In finala competiței care a avut loc in acest weekend, Sepsi SIC a invins pe Olimpia CSU Brașov, scor 97-52, iar in finala mica, BC Sirius…

- Jocul a inceput cu o parada a lui Paul Simulescu, dar din acel moment, Baia Mare a preluat inițiativa și a reușit sa se desprinda pe tabela, astfel ca la pauza scorul era de 18-7 in favoarea oaspeților. In partea secunda, handbaliștii lui Ilie Vaidasigan au prestat un joc mult mai bun și…

- BC Sirius Targu Mureș a gazduit in aceasta saptamana a 11-a ediție a Cupei Sirius, la care au participat alte doua echipe din Liga Naționala. Olimpia CSU Brașov a caștigat cupa dupa ce s-a impus in ambele partide, iar mureșencele au fost pe doi, grație victoriei cu CSU Rookies Oradea. Duelul dintre…

- CSM Corona Brasov a invins-o pe HC Zalau cu scorul de 28-25 (16-10), vineri, in Sala ''Gheorghe Tadici'' din Zalau, intr-un prim meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal feminin. Corona a bifat a cincea victorie consecutiva in acest campionat si este lider. Sorina Tirca,…

- Echipa de baschet feminin Olimpia CSU Brasov si-a reluat antrenamentele, dupa vacanta de vara, in vederea pregatirii noului sezon. Formatia brasoveana va evolua in Seria Est a Ligii Nationale alaturi de CS Phoenix Constanta, CSM Targoviste, CS Agronomia Bucuresti, Rapid Bucuresti, CSM…

- Unul dintre cei mai apreciati tineri din Liga Nationala de Baschet, Victor Petrache, a semnat in aceasta vara un contract valabil un an cu SCM „U“ Craiova, formatie care a incheiat sezonul precedent pe pozitia a patra, cea mai buna performanta din istoria clubului. Jucatorul de 22 de ani vine in Banie…

- Comisia de Arbitri a Federației Romane de Handbal a luat masuri drastice impotriva cuplului Paul Iacob (Brașov) și Silviu Savu (Pitești) dupa meciul dintre HC Zalau și CSM București, scor 25-24, potrivit gsp.ro.Comisia de Arbitri a FRH a trimis spre validarea Comisiei de Disciplina pedepse…

- Cei mai buni jucatori de baschet din Romania vin la Targu Jiu in acest week-end. Competiția este organizata pentru al doilea an consecutiv, municipiul nostru urmand a gazdui meciurile Turneului Final din cadrul Ligii Naționale de Baschet 3×3. Competiția se va desfașura in acest week-end, pe 3 și 4 august,…