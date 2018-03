Basarabia dintâi A fost vocatie inainte de toate, intrucat dupa raptul din 1812, locuitorii pamantului dintre Nistru si Prut, numit in mod impropriu Basarabia (stapanii rusi aveau nevoie de un nume de imprumut, diferit de cel istoric, al Moldovei; la fel au procedat austriecii cu Tara de Sus, botezata Bucovina) nu au incetat sa se considere parte a corpului etnic romanesc, in ciuda uriaselor presiuni care au urmarit rusificarea ireversibila. Pe Prut s-a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie In contextul programului „Romania 100 de ani“ si sub semnul intelegerii Centenarului din perspectiva marturiei cu valoare documentar- stiintifica, la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova a avut loc ieri un important moment de restituire istorica. Este vorba despre…

- 27 martie 1918. Hotararea Sfatului Țarii: „In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tarii declara: Republica democratica moldoveneasca (Basarabia) in hotarele ei dintre Prut, Dunare, Nistru, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria, rupta de Rusia acum o suta și mai bine de ani din trupul vechei Moldove,…

- Vechea Basarabie coincide cu Republica Moldova de astazi doar pana la Hotin, in timp ce partea de nord a Hotinului se afla in componenta Ucrainei… Teritoriul a fost cedat la sfarșitul razboiului ruso-turc [1] , in pofida tratatului semnat intre partea romana si cea turca – prin care era garantata integritatea…

- Republica Moldova, 27 martie 2018 La 100 de ani de cand Basarabia revenea Romaniei, Info Sud-Est a vorbit cu copiii moldoveni și cu profesorii lor de istorie despre Unire și Romania. Am vrut sa ințelegem cum sunt vazute țara noastra și posibilitatea unirii prin ochii lor. Ne-am lovit de scepticism,…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut ieri, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, a avut…

- Casa de Cultura ”Tudor Vornicu” din Adjud, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) și Colegiul Tehnic Gheorghe Balș din Adjud organizeaza, pe 27 martie, un simpozion național, prin care sa se marcheze 100 de ani de la unirea cu Basarabia. Organizatorii spun ca proiectul ”Cea dintai unita,…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- De ce cred in reunificarea Romaniei cu Basarabia Nu dau doi bani pe profețiile sumbre care ne spun refacerea Romaniei Mari, in granitele ei de la Tisa la Nistru, ar costa prea mult si n-ar fi posibila nici din punct de vedere politic. Eu sunt un om de afaceri, pragmatic prin defintie,…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu Romania”, marți, 27 martie 2018, cu incepere de la ora 12:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. In cadrul conferinței, prof. Valeria Huza va prezenta comunicarea cu titlul „Basarabia pamant romanesc”. Dupa conferința,…

- De asemenea, vor fi expuse principalele momente care au jalonat istoria Diecezei Romano-Catolice de Iasi in anii Primului Razboi Mondial si contributia Bisericii Catolice din Moldova la realizarea Marii Uniri, dar si efectele pozitive ale acestui act istoric pentru evolutia ulterioara a Bisericii Catolice,…

- Consilierii Locali ai PMP Iași au depus, la Consiliul Local al Municipiului Iași, miercuri 14 martie 2018, propunerea privind adoptarea declaratiei de sustinere a unirii Republicii Moldova cu Romania si infiintarea unui punct de semnare a declaratiei de catre cetatenii Municipiului Iasi. 100 de ani…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a incercat sa explice de ce Republica Moldova nu mai are nevoie de a intra in componenta Romaniei. Ex-presedintele tarii afirma ca perioada in care Basarabia a fost parte a Romaniei Mari a insemnat pentru teritoriul dintre Prut si Nistru un genocid social, fiindca romanii…

- Strategia de promovare a turismului romanesc nu a mai fost modificata inca de pe vremea lui Ceaușescu, astfel ca instituțiile statului reușesc sa risipeasca bani cu nemiluita. Cand a venit vorba de promovarea Romaniei la targuri internaționale sau diferite evenimente de profil, statul, prin Autoritatea…

- Romania a fost una dintre ultimele tari europene care au adoptat calendarul gregorian. Dupa infaptuirea Marii Uniri, a aparut problema unificarii stilului calendaristic, intrucat stilurile practicate in diferitele provincii istorice erau si ele diferite.Transilvania si Bucovina foloseau deja calendarul…

- Ivan Patzaichin lanseaza Flotila Romania Centenar, un proiect de promovare a Romaniei in orașe europene 2018-2019. Proiectul este inițiat de ICR Londra și Asociația “Ivan Patzaichin-Mila 23”, cu sprijinul Primariei Capitalei și al Ministerului Culturii și Identitații Naționale. Proiectul vizeaza sarbatorirea…

- Germania va acorda Moldovei 2 milioane de euro pentru un proiect de cooperare tehnica ce va contribui la imbunatațirea serviciilor locale de aprovizionare cu apa și canalizare in localitațile amplasate in zona bazinului central al riului Nistru. In acest sens, astazi, la Chișinau, Biroul politici de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Realizatorii emisiunii “ALTERNATIVE CULTURALE” de la TV News Buzau, moderatorul – Profesorul Adrian Constantin si invitatul: Profesor, doctor Lucian Spiridon , in cadrul emisiunii din seara trecuta, au adus la lumina cateva aspecte legate de “Operatiunea 1111” din Cel de-al Doilea Razboi Mondial, adica…

- Incepand de saptamana viitoare, Radio Iași transmite integral meciurile de fotbal din Liga I, care se desfașoara in zona Moldovei. CSM Poli Iași primește luni, 12 februarie, de la ora 18, pe stadionul Emil Alexandrescu, vizita lui FC Botoșani, in etapa a 23-a, antepenultima a sezonului regulat, intr-un…

- Judetul Prahova este, la nivel national, promotorul "Programului pentru Unirea Poporului Roman", proiect la care au luat parte studenti, oameni de stiinta, politicieni si profesori de pe ambele maluri ale Prutului. Programul a fost distribuit in 10.000 de exemplare si include trei capitole importante: …

- Proiectul de lege prevede ca se declara ziua de 10 mai drept ”Ziua Independenței naționale”. Parlamentul, Guvernul, autoritațile centrale și locale ale statului sarbatoresc ziua de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, potrivit protocolului de stat al Zilei Naționale a Romaniei. Legea intra…

- Proiectul de lege privind declararea zilei de 10 mai -„Ziua independentei nationale”, ca Zi naționala a Romaniei, a fost adoptat tacit de Senat. Este vorba despre o propunere legislativa inițiata de Hadarca Ion, senator ALDE și care avea raport de respingere. Termenul pentru dezbaterea proiectului s-a…

- Igor Dodon i-a decorat cu distinctii de stat vineri, 2 februarie, pe mai multe persoane din anturajul sau, in contextul zilei de 2 februarie 1365, „cand in premiera statalitatea tarii Moldovei a fost recunoscuta oficial”. Printre cei care au contribuit, in viziunea presedintelui, la сonsolidarea statalitatii…

- Banca Mondiala (BM) va oferi Republicii Moldova 70 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor electrice din Moldova și Romania, informeaza NOI.md. Acest subiect a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici,…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania, transmite Romanian Global News. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat un nou apel de unitate in zona Moldovei pentru sustinerea marilor proiecte de infrastructura. Gheorghe Flutur a facut acest indemn la inceputul seminarului „Mica Unire, un pas spre Marea Unire", organizat de ...

- Dupa comuna Parcova din raionul Edineț, înca trei localitați din Republica Moldova au votat o Declarație de unire cu România. Este vorba despre satul Feștelița din raionul Ștefan Voda și Bardar și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Votul a fost dat pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor…

- O localitate din nordul Moldovei a votat Unirea cu Romania. Este vorba despre comuna Parcova din raionul Edinet. Potrivit primarului localitatii, consilierii comunei au votat pentru acest document cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 1859.

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Instaurarea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei si apoi al Tarii Romanesti, realizandu-se astfel Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, a fost urmata de o serie de reforme pentru modernizarea Principatelor Romane.

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioada de șase luni, incepand cu data de 20.01.2018, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank" S.A., se anunța intr-un comunicat al instituției.

- O serie de manifestari cu prilejul implinirii a 159 de ani de la un moment de referinta din istoria romanilor - Unirea Principatelor Romane - vor fi organizate in zilele de 23 si 24 ianuarie de Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu" la Chisinau. Potrivit unui comunicat al ICR Chisinau,…

- Republica Moldova nu va ieși atit de ușor din componența CSI, chiar in cazul in care proiectul propus de liberali va fi susținut in Legislativ, a declarat Igor Dodon, citat de NOI.md. El a precizat ca, in cazul adoptarii acestei hotariri, ea va intra in vigoare abia peste un an, adica dupa alegerile…

- Toate activitațile educative, istorice, culturale și sportive, care se vor desfașura în acest an la Ialoveni vor fi dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire Cetațenii noștri s-au obișnuit ca, în ulmii anii, Guvernul României ofera sume colosale pentru reconstrucția instituțiilor…

- In anul 1538, Moldova a fost atacata de turci cu o armata numeroasa in fruntea careia se afla sultanul Suleyman Magnificul. Domnitorul Petru Rares a fost tradat de catre boieri si aliati, astfel ca a fost nevoit sa se refugieze in Cetatea Ciceului, parasindu-si tronul.

- Asa au petrecut studentii moldoveni de peste Prut, din facultatile galatene, revelionul pe stil vechi. In acest an au ales sa nu mai faca traditionala petrecere in camine, ci au mizat pe distractia din club si mai putin pe traditie. In plus, a fost primul an in care petrecerea de Revelion pe rit vechi…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, scrie pe Facebook ca Eminescu „s-a nascut in Moldova, la Botosani”, sugerand astfel ca poetul roman este de fapt moldovean. Teoria actualilor „moldovenisti” de la Chisinau sustine ca Basarabia ar fi urmasa directa si succesoarea vechii Tari a Moldovei din…

- ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest a țarii, respectiv in zona Olteniei, unde, incepand din cursul nopții ce urmeaza, pe parcursul zilei de maine,…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Se prevede cer predominant noros, fara precipitații. Noaptea și dimineața izolat ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat.In nordul Moldovei se vor inregistra +1..

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele ur...

- Anul trecut, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a emis aproape 1,5 miliarde de puncte pentru proprietarii deposedati de bunuri imobile de catre regimul comunist, dar si titluri de plata in valoare de 1,07 miliarde de lei, numarul dosarelor solutionate la cererea persoanelor sau…

- In mahalaua Zanea, comuna Ciurea, traieste cea mai importanta comunitate de tigani caldarari din judetul Iasi, dar si din Moldova, ai carei reprezentanti isi vand cazanele si ceaunele in toata zona, de la nordul Botosanilor pana la Galati. Ba chiar si-n Basarabia, unde, mai nou, merg fie pentru a cumpara…

- Meteorologii anunța o vreme deosebit de calda pentru primele doua saptamani din luna ianuarie, in toata țara. In zona Moldovei, temperaturile maxime se vor menține peste 4 grade celsius. Astazi vremea va fi deosebit de calda, cu temperaturi medii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa Petru I Musat la scaunul Moldovei vine fratele sau, Roman I (1392-1394). In aceasta perioada, judecind dupa hrisoavele acestui domnitor, se statornicesc hotarele Moldovei istorice. „Moldova se intindea in lat pina in vremea lui D. Сantemir... din coastele de miazazi la Galati catre Dunare pina…

- Avand in minte aceste cuvinte ale regelui Carol I, pe care orice iesean si moldovean trebuie sa le constientizeze, salut intentia Guvernului Romaniei de a tine o sedinta la inceputul anului 2018, anul Centenarului, impreuna cu Guvernul Republicii Moldova, la Iasi, capitala a „sacrificiului fondator".…