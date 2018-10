Marian Dima Driverul Vasile Gheorghe – cunoscut pe Hipodromul Ploiesti drept “Basarab” – este cistigatorul Derby-ului de Trap al Romaniei, editia 2018. Desfasurata ieri in prezenta a peste 2000 de spectatori, cea mai importanta cursa de trap a anului a fost adjudecata de armasarul Speedy Nobel, proprietar “Herghelia Nan”, cu Vasile Gheorghe in sulky. Acesta s-a impus, la capatul unei curse “nici prea-prea, nici foarte-foarte”, cu un timp slabut, “normal” pentru acest moment, pentru activitatea de pe hipodromul ploiestean, in fata iepei “Rasfatata”, condusa de Cristian Slate (proprietatea RNP –…