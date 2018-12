„Basarab” a fost arestat preventiv. Este cercetat pentru 38 de infracţiuni Petre Oprea este cunoscut in Ploiesti drept Basarab. La varsta de74 de ani poate candida usor la titlul de recordman la cele mai multe infractiuni savarsite pe drumurile publice. In acest sens, este cercetat in prezent pentru savarșirea a 35 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand acest drept anulat, precum și pentru 3 infracțiuni de furt (produse alimentare din supermarketuri). Pentru faptele sale, cercetarile au inceput sub masura arestului la domiciliu. Dar recordmanul a crezut de cuviinta ca poate insela vigilenta oamenilor legii si nu a respectat masura.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

