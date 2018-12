Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele ne-au spuns ce le place și ce nu le place la Irina Rimes. Vezi clipul video ca sa afli ce declarații… diverse i-au facut artiștii Irinei! Paul Diaconescu, actor serial „Triplusec“: „La Irina imi place ca nu pot s-o intuiesc in muzica ei. Irina tot timpul surprinde cand scrie. Are o minte elaborata…

- Cu ocazia Centenarului, vedetele autohtone au transmis romanilor gandurile lor bune, invitandu-i, inainte de toate, sa fie mandri de originile lor și niciodata sa nu se considere inferiori. Toți, in cor, spera la o Romanie mai unita, mai buna și mai frumoasa. Horia Brenciu: „Sa avem urmatorii 100 de…

- A visat multE vreme sE i"i intemeieze o familie, iar acum visul lui devine realitate! Aaron Carter a anun:at cE iubita lui, Lina Valentina, este insErcinatE, cei doi urmand sE devinE pErin:i pentru prima oarE.

- Kim Porter, fosta iubita a rapperului P. Diddy, a fost gasita moarta, joi, in locuința ei din Los Angeles. Actrița, care este mama a trei copii, a murit, la 47 de ani, dupa ce, in ultima perioada, suferea de o forma de gripa care s-a agravat in pneumonie. Ambulanța a fost alertata, joi, in jurul pranzului,…

- WOW! Ce costume au purtat vedetele de Halloween in 2018! Vedetele de peste Ocean nu contenesc sa ne impresioneze an de an prin costumatiile inedite pe care le aleg pentru sarbatoarea Halloween. Desigur, de cele mai multe ori se costumeaza strict pentru a deveni subiect de stire in presa mondena de pretutindeni…

- George Burcea xi Andreea BElan sunt in culmea fericirii. CantEreata este insErcinatE xi in luna martie a anului viitor va deveni mamE pentru a doua oarE. Cei doi mai au o fetitE, pe Ella Maya.

- Vexti bune in showbiz-ul romanesc! Mirela Vaida xi Andreea BElan sunt insErcinate, amandouE in cinci luni. Prezentatoarea TV devine mamE pentru a treia oarE, iar cantEreata pentru a doua oarE.

- Bietigheim a trecut de CSM București, scor 30-28. Campioana Romaniei a pierdut a doua partida consecutiva, dupa cea din Liga Naționala, cu Ramnicu Valcea, scrie gsp.ro.Ultima data cand CSM București a pierdut doua partide consecutive a fost in luna martie. Atunci era invinsa de Craiova in…