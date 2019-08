Barron Trump, in varsta de 13 ani, nu va avea totusi sansa de a calari acest cal, intrucat animalul, botezat chiar de Donald Trump 'Victory', va ramane in Mongolia, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Stephanie Grisham. 'Prima familie este foarte recunoscatoare pentru acest dar traditional innobilat de timp', a afirmat ea. Are un aer 'magnific' in fotografie, a comentat Donald Trump, dupa ce i-a multumit calduros invitatului sau pentru acest gest traditional al diplomatiei mongole.

Tara mare si cu populatie redusa, Mongolia are in ochii Washingtonului o importanta strategica…