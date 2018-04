Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Baroului Cluj sustine ca protocolul de cooperare intre PICCJ si SRI contine suficiente prevederi care sa justifice denuntarea lui ca un act profund neconstitutional, nelegal, si condamna existenta unor astfel de intelegeri intre autoritati ale statului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), una dintre cele mai cunoscute organizatii ale societatii civile, considera benefica insa insuficienta recenta desecretizare a protocolului de cooperare incheiat, in anul 2009, intre Serviciul Roman de Informatii…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a aratat miercuri ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate atat de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de PICCJ si Parchetul General, in timp ce celelalte entitati din sistemul judiciar nu au semnate astfel de protocoale. "Am primit corespondenta…

- Pe protocolul dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din anul 2009, apar patru nume: George Maior, director SRI, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, Laura Codruta Kovesi, procuror general, si Tiberiu Nitu, prim-adjunct al procurorului general.In…

- CSM anunta ca in sedinta de miercuri, 4 aprilie 2018, Plenul Consiliului urmeaza sa examineze raspunsurile transmise, la solicitarea acestuia, de catre institutiile din sistemul judiciar, cu privire la protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii."Reamintim ca, in sedinta…

- Redeschiderea dosarului Revolutiei este cu ghinion nu numai pentru primul revolutionar al tarii, Ion Iliescu, ci si pentru credinciosul sau adjunct de la aceea data, Petre Roman. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, recte procurorul republicii Augustin Lazar, a cerut, ieri, avizul…

- Scandalul care inconjoara declasificarea protocoalelor de colaborare incheiate intre SRI și diferite parchete reprezinta o problema care are reverberații in toate colțurile justiției din Romania. Publicarea documentului incheiat intre Servicii și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Lazar cere urmarirea penala fața de I. Iliescu, P. Roman și G. Voiculescu Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a inaintat președintelui Iohannis o cerere de aviz de cercetare a lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. In Dosarul Revoluției, cei trei, l-a conducerea Romaniei in acea perioada, sunt acuzați pentru comiterea unor infracțiuni…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Ministerul Public (MP) au dat publicitatii, pe data de 30 martie, Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si SRI semnat in 4 februarie 2009, de catre procurorul general la acea vreme, Laura Codruta Kovesi,…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.Citește și: Radu Tudor, ipoteza EXPLOZIVA, dupa publicarea protocolului…

- Dupa ce SRI a decis, vineri, sa faca public protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, un detaliu a atras atenția presei, moment in care au aparut mai multe ipoteze cu privire la o presupusa modificare a documentului. Este vorba de o diferența care…

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat desecretizarea protocolului incheiat, in anul 2009, pe timpul mandatului sau, intre SRI și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Fostul șef al statului a vorbit despre scopul acestui document care consemna colaborarea instituționala, atingand…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut o reacție puternica, dupa ce a fost publicat protocolul dintre SRI și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. In opinia politicianului, aceasta este esența „statului paralel”, aratand exact modul in care apar abuzurile din…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat astazi pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.In sectiunea Document puteti studia protocolul de colaborare dintre cele doua institutii.…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, vineri, protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Protocolul aparea, dupa cum se vede in document, cu mentiunea “STRICT SECRET”, iar data trecuta pe acesta este 4 februarie 2009. Protocolul are 18 pagini. Potrivit…

- Judecatorii prahoveni au prelungit cu 60 de zile masura prin care firmelor Asesoft International și Teamnet International, cercetate intr-unul dintre dosarele de corupție deschise pe numele fostului deputat Sebastian Ghița, li se interzice initierea procedurii de dizolvare sau lichidare. Se implinește…

- O intalnire de lucru intre procurori romani si procurori din Republica Moldova a avut loc, marti, la sediul Ministerului Public (MP), tema discutiilor referindu-se la managementul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Potrivit unui comunicat emis miercuri de Parchetul…

- Protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, va fi declasificat. Anuntul a fost facut in aceasta seara de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La…

- 1153/1/2017 Cu majoritate: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Naționala Anticorupție și de inculpații Alixandrescu Daniel Adrian, Alexe Razvan, Cosma Vlad Alexandru și Cosma Mircea impotriva sentinței penale nr.978 din data de 01 noiembrie…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat continuarea cercetarilor in dosarul „Furtului Tezaurului Dacic de la Sarmizegetusa Regie” si recuperarea mai multor obiecte de patrimoniu din tari precum Austria si Germania.

- Biroul de informare si relatii publice este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei.El a precizat…

- Un numar de noua diplome de licența au fost anulate de Tribunalul Arad in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recent, inca un cadru didactic implicat in fraudarea examnenelor de licența a fost condamnat.

- Luni, președintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care era a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Decizia este definitva, in urma apelului formulat de Parchetul general…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei, potrivit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, luni, in dosarul in care DNA l-a acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat.…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu ca sa scape de pedeapsa in Dosarul Transferurilor. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la șapte ani de inchisoare. Ioan Becali a fost condamnat…

- Actiunea a fost concomitent cu misiunea de audit financiar a Curti de Conturi. Potrivit Raportului citat au fost constatate mai multe abateri, scrie ziare.com. - cuprinderea in Contractul de asociere a unor clauze abuzive, in defavoarea CS Dinamo: perioada contractului este nedeterminata,…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat marti, 20 februarie, in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.Fosta judecatoare Terceanu a fost condamnata marti la 7 ani de inchisoare…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, marti, ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica efectueaza cercetari intr-o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti. (continua) AGERPRES/(AS -…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Miscare de ultim moment a fostului deputat Sebastian Ghita! Fostul social-democrat a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizati de plangerea penala sunt sefa DNA,…

- Parlamentul dezbate raportul comisiei speciale privind prezidențialele din 2009. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a declarat, in plen, ca ”statul paralel e sufrageria lui Gabriel Oprea”. In cadrul dezbaterii din plenul reunit, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a afirmat ca statul paralel este ”sufrageria…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a comunicat ca procurorii militari il vor cerceta pe jandarmul bataus de la mitingul de sambata. Acesta este suspectat ca a savarsit infractiunea de purtare abuziva.

- În plângerea depusa de medicul Lucan la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Emanuel Ungureanu este acuzat ca a dezvaluit intentionat si în mod tendentios jurnalistilor informatii trunchiate, pentru a crea o "presiune mediatica asupra…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au emis astazi mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare. Potrivit minutei instantei, se admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…