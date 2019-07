Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a votat marți in CEX impotriva candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale, fostul vicepremier fiind de parere ca Gabriela Firea e un candidat mai bun. In timpul ședinței, Stanescu și Dancila au avut schimburi dure de replici. Numarul doi din organizația…

- Viorica Dancila e sustinuta de aproape toti liderii de filiale pentru candidatura la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. De partea Gabrielei Firea e doar Paul Stanescu, liderul PSD Olt. Mai sunt si alti lideri de filiale care sunt ostili Vioricai Dancila, cum ar fi Radu Moldovan (Bistrita),…

- Premierul și liderul PSD, Viorica Dancila, a fost votata in Biroul Permanent al PSD in calitatea de candidat al PSD la alegerile prezidențiale.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat In cadrul ședinței BPN,…

- Președintele PSD Olt, Paul Stanescu considera ca niciunul dintre social-democrații testați in sondajul partidului nu e bun. „Singura cu șanse e primarul Capitalei, doamna Firea”, a declarat vineri Stanescu. Declarația liderului PSD apare in contextul in care candidații testați in sondaje de partid nu…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii."Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului, nu stiu…

- Niculae Badalau a facut vineri o serie de declarații referitoare la situația in care se afla partidul dupa eșecul inregistrat la alegerile europarlamentare și dupa arestarea de a doua zi a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Badalau, care deține portofoliul Economiei, a vorbit la TVR, in emisiunea moderata…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…