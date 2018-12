Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL Crin Antonescu revine oficial in politica. Antonescu a vorbit despre relația sa cu Ludovic Orban și despre decizia de a candida la alegerile europarlamentare de anul viitor. "Sunt membru...

- Fostul cancelar austriac Christian Kern a anuntat sambata ca se retrage din viata politica, renuntand astfel si sa candideze la succesiunea lui Jean Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene in 2019, candidatura pe care si-o anuntase cu mai putin de o luna in urma,

- Fostul premier al Romaniei, Dacian Cioloș , susține ca a fost lansata o campanie de retragere a Romaniei din UE, susținand ca este un vorba despre un plan la care se lucreaza de multa vreme. „Nimeni din Romania nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila sau europarlamentarii acestui partid…

- Crin Antonescu s-a razgandit și revine in politica, la mai puțin de 10 zile de la ultima sa declarație in care spunea ca nu are de gand sa reapara in politica.Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta.…

- Fostul presedinte al liberalilor Crin Antonescu anunta ca si-a depus documentele pentru a intra pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc anul viitor. „Am depus astazi documentele pentru candidatura la PE. Pe circuitul normal, stabilit de deciziile PNL pentru orice alt membru”,…

- Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, marți pentru MEDIAFAX, ca și-a depus documentația pentru o candidatura pe listele partidului la alegerile europarlamentare.La Consiliului Național al PNL din 4 august liberalii au validat criteriile, procedura si calendarul de alcatuire a ...

- Antonescu afirma ca nu a participat la intalnirile de la care Victor Ponta publica acum fotografii cu Liviu Dragnea, alaturi de sefi de institutii, dar apreciaza ca astfel de fotografii "nu dovedesc nimic". "Nu am participat la astfel de intalniri private nu faceam parte din grupul respectiv.…

- Crin Antonescu, fost președinte al PNL, susține ca nu ar reveni in viața politica din cauza ca temele majore sunt ascunse, iar lupta dintre politicieni este la un nivel "destul de jos"."Credeți ca sunt lucruri de natura sa ma ispiteasca din nou? Nu. Temele majore sunt evitate, daca nu chiar…