Baron al drogurilor comparat cu El Chapo, căutat de poliție ​Tse Chi Lop, care conduce un imperiu de 17 miliarde de dolari din traficul de metamfetamina, cautat de polițiști. Catalogat ca fiind în &"aceeași liga&" cu El Chapo, Chi Lop a devenit cel mai cautat om din toata Asia din cauza afacerilor sale, scrie Sky News.

Canadian la origine dar nascut în China, Chi Lop este suspectat ca ar conduce un grup uriaș care se ocupa cu traficul de droguri din Japonia și pâna în Noua Zeelanda. Chi Lop ar conduce doua grupuri infracționale care au generat aproximativ 17 miliarde de dolari. Cele doua grupuri vindeau și alte droguri ilegale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

