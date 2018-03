Barometrul Mediului de Afaceri, publicat de EY

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea covarsitoare a oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2%…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- Romania are doar 40 de companii antreprenoriale romanesti al caror business sare de 100 mil. euro anual, iar dintre acestea doar jumatate au construit un brand de consum, cunoscut publicului larg, cum sunt Dedeman, RCS-RDS sau Altex. Totusi, alte nume romanesti precum Bilka, AdePlast sau Catena…

- Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale a fost de 2% din Produsul Intern Brut, iar in 2018 se va mentine aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua programele majore de inzestrare. In acest context, merita sa intelegem mai bine performanta financiara a principalelor companii…

- Flanco a anuntat ca anul trecut cifra de afaceri a atins un record de 983 milioane lei, strategia companiei fiind una atipica, fiindca a inchis 16 magazine din ianuarie 2017 si pana in prezent, "taierile" fiind mai ales in mall-urile cu chirii mari. Anul trecut in total romanii au cumparat peste 3,6…

- Luxoft, unul dintre furnizorii de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare catre clienți globali, anunța numirea lui Bogdan Pelinescu in funcția de Director General pentru Europa Centrala și de Sud-Est. Acesta va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei,…

- ”Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acces la finanțare – DEMOFIN – SE”Daca vrei sa deschizi o afacere in mediul urban din județul Buzau - Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orașul Nehoiu, Orașul Patarlagele sau Orașul Pogoanele - intra in competiția planurilor de…

- Zece firme romanesti au expus, zilele acestea, in SUA, articole de imbracaminte la targul international al industriei modei ''New York Fashion Week".Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis StartupCafe.ro, producatorii romani de haine au expus in perioda 26-28 februarie,…

- BusinessMark anunta organizarea conferintei Tax & Finance Forum Timisoara, ce va avea loc pe 8 martie 2018, la Hotel Timisoara, in orasul cu acelasi nume. Expertii din cele mai importante companii de consultanta vor prezenta si analiza tendintele si politicile fiscale la nivel international, armonizarea…

- Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte a grupului media germano-elvetian Ringier Axel Springer, ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava si cu alti politicieni. Kuciak…

- Sunt mai putin de 100 de specialisti, iar de priceperea lor depind afaceri de milioane de euro, adica activitate portului Constanta. Pilotii maritimi poarta pe umeri o raspundere uriasa. Ei sunt cei care aduc in siguranța toate vapoarele la cheu. Stiu danele portului ca pe propriul buzunar si ar putea…

- Despre Jay Z se poate spune orice, numai ca nu e generos nu. Celebrul rapperul a cheltuit o avere in onoarea bunului sau prieten, și totodata prieten de afaceri, OG Juan, care a implinit 50 de ani in weekendul trecut. Jay Z l-a sarbatorit pe OG Juan Petrecerea a inceput printr-o cina de 13,000 de dolari…

- Bilka, liderul pieței de acoperișuri, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in creștere cu 45% fața de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor ramane divizia de produse destinate pietei rezidențiale, cu o pondere de 90%.

- Grupul Orange anunta astazi rezultatele financiare pentru trimestrul patru al anului 2017, disponibile la 31 decembrie. In intervalul octombrie-decembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 280 milioane de euro, in creștere cu 7.7% fata de perioada similara a anului trecut. Cifra…

- Procurorul special Robert Mueller, care incearca sa afle daca Moscova s-a amestecat in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite, investigheaza, intre altele, eforturile lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv din Rusia si China, in timpul perioadei de…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- BERBEC Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan sentimental. Reusita la locul de munca si in afaceri. De asemenea, sunt favorizate intalnirile cu prietenii. Organizati-va timpul in asa fel incat sa nu va neglijati partenerul de viata. TAUR La locul de munca sau in…

- Sa ții pasul cu mediul dinamic de business din prezent, pastrând totodata un aspect îngrijit, reprezinta un aspect esențial pe drumul catre succes. Pentru a raspunde acestor cerințe profesionale ale oamenilor de afaceri – de la cei din conducere pâna la cei din departamentele…

- Ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare iși deschide porțile, miercuri, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Peste 65 de producatori și comercianți din intreaga țara vin in capitala Banatului pentru a oferi publicului imbracaminte, incalțaminte sau accesorii la cele mai bune prețuri.…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- 2018 va fi anul razbunarii populismului, acest lucru fiind devastator in ambele sensuri, anume si cand creste si cand se razbuna, sustine presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru. "Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in…

- Procuratura a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a șefului Direcției patrimoniu și management intern a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; a directorului IP „Centrul Republican de Diagnostica Veterinara” și a directorului adjunct a unui SRL, noteaza Noi.md. Potrivit…

- Michael Schmidt, omul de afaceri care a adus brandul BMW pe piata din Romania in 1994, fondatorul Automobile Bavaria, spune ca in viitor nu vom mai vedea showroom-urile impunatoare din prezent, iar dealerii vor fi doar agenti care vor livra masinile comandate de clienti si le vor servisa. 0 …

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean...

- Oamenii acestia, cu putine si insignifiante exceptii, sunt niste ticalosi agresivi, fara scrupule si needucati. Au ajuns cu harapnicul in mana printr-o selectie brutala, nu respecta pe nimeni si nimic, desi uneori se incolacesc asemenea serpilor constrictori in jurul unei cauze conjuncturale - de pilda…

- Romani care vor sa-si deschida mici afaceri in zona de sud-est a tarii vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 160.000 de lei (circa 34.000 de euro) fiecare, printr-un proiect derulat de Universitatea din Bucuresti si Camera Consultantilor Fiscali, cu inscriere on-line.

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Intrebat ce parere are despre faptul ca PSD l-a desemnat pe Radu Oprea pentru functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, in conditiile in care acesta este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani, Calin Popescu Tariceanu a replicat: "Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu,…

- Fostul ministru Elena Udrea a cerut astazi in instanța ridicarea cauțiunii de un milion de euro in dosarul Buzoianu, anunța Antena3. Amintim ca, in 2015, procurorii DNA i-au cerut Elenei Udrea fabuloasa suma de 5 miliarde de lei vechi pentru a o lasa in libertate. Atunci Elena Udrea a pus la bataie…

- Editiadedimineata.ro și-a propus sa descopere capsule ale timpului, ce odata deschise pot elibera, de sub eticheta avangardista, parfumul glorios al vremurilor trecute. Un astfel de loc l-am regasit in Ploiești, in mijlocul orașului, ca un simbol Art Deco știut prea bine de crema intelectualitații și…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a spus, vineri, ca un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care il conduc si pentru Invest Romania este o prioritate sa incercam anul viitor…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- O noua zi, o noua dilema pentru Andrei Niculae! Astazi la Virgin Radio Romania ascultatorii au fost intrebati cu ce ar inlocui cea mai puternica declaratie de dragoste, adica replica “te iubesc”? Raspunsurile nu au incetat sa apara pe whatsapp la 0734.666.000! Anca Buc: “Ai grija de tine!” Razvan Iași:…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv Romania Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Vasluienii sunt invitați, astazi, sa ia parte la primul concert din 2018, dedicat centenarului Marii Uniri. MuzArt Orchestra, condusa de dirijorul Bogdan Chiroșca, va interpreta “Rapsodia a II-a” a compozitorului George Enescu, precum și multe alte lucrari celebre. Spectacolul va incepe la ora 17:00…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii DNA in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Anul 2017 va ramane in istorie pentru recordurile si surprizele din economie, dar mai ales pentru ca s-au introdus peste 260 de modificari in regulile „jocului”, ceea ce inseamna, in medie, cel putin o schimbare legislativ-fiscala pe ziua lucratoare. MEDIAFAX propune o trecere in revista a acestora.…

- "Astazi, in cadrul sedintei de Guvern, premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul si situatia implementarii programului Romania Start-Up Nation, cel mai ambitios program de finantare dedicat antreprenorilor la inceput de drum, implementat pana acum in Romania. Constat…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri, apreciaza Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). 'Ultima propunere legislativa, referitoare…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care este și președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), a declarat ieri-seara, in cadrul Galei Antreprenorilor, la care au participat peste 400 de oameni de afaceri, ca acțiunile guvernarii au ecou pozitiv din partea mediului de…