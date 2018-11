Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multi ani in care constructiile de locuinte au explodat, iar preturile au ajuns la un nivel record, asistam la un declin al pietei imobiliare. Octombrie a fost a patra lună la rând în care vânzările au scăzut considerabil, fenomen vizibil doar înainte de criză.…

- Nivelul scazut de umiditate in sol pune in pericol culturile cerealiere de toamna, in special graul. Producatorii spun ca din cauza secetei din aceasta vara si toamna, graul insamantat luna trecuta a rasarit partial.

- Nivelul scazut al increderii publice in vaccinuri in Uniunea Europeana duce la scaderea ratelor de imunizare si la cresterea numarului de epidemii, potrivit unui raport realizat de un grup de experti, publicat marti, transmite Reuters. Epidemiile recente de rujeola, cele mai numeroase cazuri…

- Industria din Romania si-a revenit, dupa patru luni de activitate slaba, dar, pe de alta parte, managerii nu par convinsi ca redresarea va fi lina si uniforma in perioada urmatoare, reiese din datele Barometrului Industrial, publicate ieri, potrivit Agerpres. Pe segmentul productiei, sursa citata arata…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a solicitat ministrului turismului, Bogdan Trif, actualizarea valorii tichetelor de vacanța la valoarea salariului minim brut. Intr-o intrebare adresata ministrului Bogdan Trif, deputatul liberal a precizat ca acordarea tichetelor valorice (voucherele…

- Industria romaneasca a inregistrat o crestere apropiata de zero in luna august, nivelul cel mai slab din ultimele 7 luni, iar asteptarile managerilor scad tot mai mult, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat luni. In fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba…

- Ionel Danca, intr-un comunicat, precizeaza ca „veniturile fiscale sunt la cel mai mic nivel ca pondere in PIB de la perioada de criza economica din 2010 incoace, coborand la minim record de 8,6%! Nivelul veniturilor in PIB colectate de ANAF sunt mai mici și decat in 2017 cand reprezentau 9,4% din…