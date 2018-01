Barometrul industrial: Contractie puternica in industrie la sfarsit de an In luna decembrie, activitatea din industrie a cazut puternic, arata datele barometrului industrial, publicat marti de Irsop si SNSPA. Cresterea s-a oprit si activitatea a intrat in zona de contractie. S-a intamplat la fel ca la sfarsitul anului 2015 si 2016. Daca modelul se pastreaza, in lunile ianuarie si februarie 2018 industria va ramane in faza de contractie, urmand probabil sa recupereze ulterior. Totusi, managerii sunt optimisti, iar asteptarile pentru urmatoarele 6 luni au crescut, in pofida activitatii slabe. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Jandarmul batauș isi va continua activitatea in institutie pana la dovedirea vinovatiei, a declarat șeful Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos. Acesta a recunoscut, indirect, ca același jandarm a fost cel care l-a protejat pe Liviu Dragnea, la DNA, precizand ca atunci nu i-a fost aplicata cercetarea…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.

- Fostul judecator CCR Toni Grebla a declarat, vineri, la instanta suprema, ca declaratia procurorului general al Romaniei, in care Augustin Lazar sustine ca va urmari activitatea Curtii Constitutionale a Romaniei, este o amenintare.

- Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca Ministerul Afacerilor Interne a luat decizia si a dispus reorganizarea unitara a site-urilor web ale institutiilor prefectului. Activitatea de reorganizare comuna si de realizare a noilor pagini web a fost coordonata de catre secretarul de stat Mihai Dan Chirica.…

- Fabrica de brichetare a carbunelui de la Pestisani si-a inceput activitatea. Primele tiruri cu brichete au plecat miercuri, 17 ianuarie, in zona de sud a tarii. O singura linie tehnologica a fost pusa in functiune, insa invest...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, drumurile au fost acoperite de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea de luni spre marti pe…

- Planurile producatorilor de vehiculele electrice se impiedica de cresterea puternica, de aproape trei ori, a pretului cobaltului folosit la baterii, relateaza Bloomberg.Cand BMW a anuntat ca proiecteaza versiuni electrice ale SUV-ului X3 si Mini, pretul a 21 de kilograme de cobalt, cantitatea…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Cresterea investitiilor din industria greaca este estimata la 12,1% pentru acest an, dupa un an 2016 dificil in care investitiile au scazut cu 3,5%, potrivit ultimului raport privind sectorul publicat recent de Fundatia pentru Cercetare Economica si Industriala (IOBE), scrie Ekathimerini. …

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul inceput dupa criza economica din anii 2007-2008, consemneaza agentia EFE.

- 'In anul 2017, fata de anul precedent, se asteapta o evolutie favorabila pentru toti indicatorii din industrie, si anume: productia industriala se estimeaza ca se va majora cu 7,6%, pe baza cererii pe piata externa (8,8%), in timp ce pentru cifra de afaceri pe piata interna se apreciaza o crestere…

- Managerii consultati de Institutul National de Statistica (INS) anticipeaza, pentru perioada ianuarie-februarie, stabilitatea activitatii in industrie, comert si servicii, cresterea numarului de salariati in comert si servicii si cresterea preturilor in industrie, constructii si servicii.

- In luna noiembrie, industria s-a confruntat cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta. Cresterea a ramas pe loc. Persista ingrijorarile legate de costurile de productie, in vreme ce preturile produselor companiilor par sa scada in loc sa se alinieze la costuri. Exportatorii insa…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Ultimele date ale Bancii Naționale a Moldovei arata ca moldovenii care muncesc în strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane USD în luna octombrie cu 19% mai mult fața de aceiași luna a anului precedent, iar de la începutul anului 2017 suma totala a transferurilor…

- Romanii s-au putut bucura in ultimii trei ani de cel mai mare grad de accesibilitate al locuintelor din istoria capitalista a tarii. Cresterea usoara a preturilor din acest an a facut locuintele mai putin accesibile, dar inca atractive. In anii 2008 si 1992, accesul romanilor la locuinte a fost cel…

- Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat in principal cheltuielilor pentru consumul final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 9,7% contribuind cu +6,1% la cresterea PIB, dar si investitiilor, acestea avand o contributie de +0,8%, consecinta a cresterii cu…

- Ca ordonator principal, Ministerul Turismului va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 65,4 milioane de lei. Ministerul gestioneaza doua programe: „Dezvoltarea produselor turistice”, si „Marketing si promovare turistica”.…

- Economia Germaniei va avea o crestere de 2,3% in anul 2017, estimeaza Camera de Comert si Industrie de la Berlin (DIHK), citata de revista Der Spiegel. In octombrie, Camera de comert si industrie (DIHK) prognoza o crestere economica pentru Germania de 2,0%, modificata de la estimarea precedenta…

- ”Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezinta o crestere de 31,03% fata de anul 2017 si este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat, care reprezinta 22,75%. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri si alte adaosuri”, se arata intr-un…

- Managerii se asteapta in perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018 la stabilitatea productiei si a numarului de salariati in industrie, cresterea moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, precum si la majorarea preturilor in industrie si comertul cu amanuntul,…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Radu Gratian Ghetea, spune ca imprumuturile oferite persoanelor fizice nu ar trebui sa mai fie legate atat de puternic de ROBOR si vrea sa propuna bancilor acest lucru. "Ar fi de dorit ca la creditele pentru persoane fizice sa nu…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- Cei mai importanți jucatori din sectorul agroalimentar vor discuta joi despre oportunitați, perspective și soluții pentru creșterea agriculturii romanești, la a V-a ediție a "Romanian Food & Agribusiness Conference 2017", organizata de BusinessMark. Sursa foto: business-mark.ro…

- Parlamentul a aprobat, marți, proiectul de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.Astfel, prin actul normativ se stabilește un plafon maxim…

- United Romanian Breweries Bereprod si-a crescut productia de bere cu 10% in perioada ianuarie-noiembrie si cifra de afaceri consolidata la nivel de grup cu 12%. Productia nationala a United Romanian Breweries Bereprod (URBB) a depasit nivelul de doua milioane de hectolitri in perioada ianuarie-noiembrie…

- Cresterea economica nu este o cursa de 100 de metri plat ca sa cazi lat si asudat de bucurie la finish, cu gandul la o iluzorie medalie de aur. E cu atat mai stanjenitor sa constati ca dupa aceasta cursa imaginara, nu te-aplauda nimeni, deoarece, ce sa vezi, competitia este la cu totul alte probe si…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, la Goteborg, la Summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile și creșterii economice in Uniunea Europeana. Summitul reunește șefi de stat și de guvern din țarile membre ale Uniunii și parteneri sociali.

- Premierul Mihai Tudose: „O veste foarte buna pe care o stiti sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri, 8,8 cresterea economica pe trimestrul trei fata de trimestrul doi, ceea ce ne face optimisti pentru chiar un spre 6 crestere totala pe 2017. Numai ca nu am murit cum ne doreau…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanești se imprumuta intre ele, a urcat miercuri pe piața interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 1,92% marți, reiese din datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la…

- BNR: Creșterea economica, o accelerare mai puternica decat cea anticipata, temperare pronunțata in 2018 reșterea economica este așteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronunțata in 2018 și o incetinire modesta in 2019,…

- Cresterea economica este asteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronuntata in 2018 si o incetinire modesta in 2019, reiese din minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale…

- Creșterea economica este așteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronunțata in 2018 și o incetinire modesta in 2019, reiese din minuta ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al Bancii Naționale…

- Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarșite de catre pietoni in trafic și neacordarea prioritații de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Poliția Romana va intensifica acțiunile in strada, in perioada 13 – 19 noiembrie 2017. In…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Vineri,…

- Majorarea accizei la carburanti, cresterea pretului la energia electrica si scumpirea legumelor au dus inflatia anuala la 2,6% in octombrie, in urcare semnificativa de la 1,8% cu doar o luna in urma. Datele publicate de Institutul National de Statistica arata faptul ca, intr-o singura luna, carburantii…

- Cresterea accelerata a dobanzilor la creditele ipotecare, din ultimele luni, va tempera capacitatea de achizitie a romanilor care se uita la locuinte cu preturi sub media pietei, considera antreprenorul timisorean Ovidiu Sandor. El sfatuieste romanii sa negocieze imprumuturi bancare cu dobanda fixa…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a discutat marti situatia economiei si raportul privind inflatia, hotarand sa ingusteze coridorul de fluctuatie a dobanzilor intre +/- 1,00 puncte procentuale de la +/- 1,25 pp, si sa gestioneze ferm lichiditatile din sistem. In comunicatul…

- Comisia Nationala de Prognoza a imbunatatit la sfarsitul sapta­manii trecute proiectia de crestere economica pentru 2017 de la 5,6% la 6,1%, ceea ce face ca intr-un singur an acest indicator sa sufere o corectie pozitiva de aproape 2 puncte procentuale. Comisia prognoza in octombrie 2016…

- Azi, 2 noiembrie 2017, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, a avut loc o sedinta de lucru in cadrul careia a fost analizata evolutia principalilor indicatori statistici inregistrati la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Alba in primele 9 luni ale anului 2017. Principalele obiective…

- Creșterea economica semnificativa din ultimii ani nu se vede, din pacate, in sectoarele grele, acolo unde criza mai are inca de spus cuvantul. In timp ce consumul crește cu viteze amețitoare, pe fondul importurilor masive și majorarilor salariale, industria metalurgica, altadata una dintre ramurile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre legea pensiilor și legea salarizarii. Întrebata de ce s-a amânat legea pensiilor, Olguța Vasilescu a spus ca „Noi trebuia sa avem aceasta lege la 1 octombrie…

- In cadrul anchetei de conjunctura din luna octombrie 2017, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, crestere moderata a volumului productiei (sold conjunctural +8%). Pentru activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice…

- INS: Cresc preturile in mai toate domeniile. Tendintele economice pana la finalul anului Potrivit tendintelor economice publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), preturile in industrie, servicii si vanzare cu amanuntul vor creste moderat, precum si activitatea din aceste domenii,…

- Managerii estimeaza in perioada octombrie-decembrie cresterea moderata a activitatii si a preturilor in industrie si servicii, dar scaderi in constructii, si in privinta salariatilor si a activitatii, potrivit sondajului INS. In acelasi timp, ei asteapta cresterea moderata a numarului de…

- Guvernul a anuntat modificari importante ale regulilor fiscale Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva. Guvernul a analizat joi,…