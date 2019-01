Barometrul global Edelman 2019: Oamenii sunt din ce in ce mai pesimisti si au cea mai mare incredere in angajatorii lor

Oamenii au cea mai mare incredere - 75% - in angajatorii lor, potrivit rezultatelor Barometrului de Incredere Edelman pentru 2019.



La nivel global, increderea in "angajatorul meu" (75%) este semnificativ mai mare decat cea in ONG-uri (57%), mediul de business (56%), guvern (48%) si mass-media (47%).



"Ultimii 10 ani au fost marcati de o pierdere a increderii in figuri care reprezinta in mod traditional autoritatea, dar si in institutii.



Recent, oamenii si-au pierdut increderea si in retelele sociale care transformasera oamenii obisnuiti in pricipalele surse de incredere.



…