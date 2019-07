Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei, cu o crestere bazata in primul rand pe consum, arata precum un castel de nisip care poate fi spulberat, intr-o clipa, susțin oamenii de afaceri chestionati de compania de consultanta Frames, in cadrul ,,Barometrului privind starea economiei’’. Potrivit sursei citate, accentuarea…

- ”Perspectivele economice ale Romaniei, prezentate in cadrul editiei din luna decembrie 2018 a Barometrului semestrial privind starea economiei, tind sa se confirme dupa primul semestru. Economia a continuat sa creasca sustinut, cu 5%, conform INS, insa ritmul de crestere se va reduce in a doua parte…

- Conform rezultatelor, 22% dintre cei chestionati vad o crestere economica chiar mai redusa, sub nivelul de 3,5%, in timp ce 6% au indicat un avans al PIB-ului peste nivelul de 4%. La nivel general, 72% dintre antreprenori estimeaza o reducere a PIB in intervalul 3,5 – 4%, in al doilea semestru al…

