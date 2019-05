Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana, prin intermediul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale si LARICS, lanseaza luni 13 mai ora 11.00 in Aula Academiei Romane (Calea Victorie 125) editia de primavara a Barometrului de Opinie Publica. Cu aceasta ocazie vor fi prezentate rezultatele unui sondaj de opinie…

- Miercuri, 8 mai 2019, incepand cu ora 11.00, in Sala Senatului a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) va avea loc conferința Ceaușescu și poporul. Scrisori catre „iubitul conducator“ (1965-1989). Evenimentul este organizat de Facultatea de Istorie și Științe Politice a UOC și de Editura Cetatea…

- Cornel George Comșa, candidatul aflat in fruntea listei PSDI pentru alegerile europarlamentare, a susținut, joi, 25 aprilie, la Alba Iulia, o conferința de presa in care a abordat mai multe teme de interes national dar și local (inregistrarea integrala a conferinței de presa poate fi vazuta la finalul…

- Ambasadorul George Maior a fost invitat de Fundatia Heritage sa prezinte datele primei cercetari sociologice simultane realizate in Romania si SUA. Potrivit sondajului efectuat in Statele Unite ale Americii, majoritatea americanilor sustin ideea ca cetatenii din statele aliate SUA sa poata calatori…

- In prima parte a acestui material intitulat „Transnistria intre Chisinau si Moscova. Generatia post-conflict si conturarea identitatii „transnistrene“ cu ajutorul manualelor scolare“ - parte dintr-un articol publicat in Revista de Stiinte Politice si Relatii Internationale a Academiei Romane - am analizat…

- In ziua de 22 martie 2019, la Reședința patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita pe domnul Brad Parscale, director digital media al domnului Donald Trump, in timpul campaniei electorale prezidențiale din anul 2016, si directorul viitoarei campanii prezidentiale a președintelui…